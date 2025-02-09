Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiktok Content Creator (Sáng Tạo Nội Dung Tiktok) - Lương Cơ Bản Từ 15 - 20 Triệu

Mô tả công việc

Lên kế hoạch nội dung theo tuần/ tháng/ Quý phát triển 2 kênh Tik tok của công ty

Đưa ra ý tưởng video Tik tok, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết & voice cho các tuyến nội dung trên Tiktok

Có thể diễn xuất trực tiếp trong một số video

Đề xuất và làm việc với các KOLs phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch MKT.

Có thể đưa ra các nhận định, đánh giá, biên tập nội dung Tiktok do các bên thứ 3 đóng góp (agency, KOLs)

Quản lý chất lượng nội dung kênh, thường xuyên đưa ra các ý tưởng mới, sáng kiến mới để phát triển kênh theo mục tiêu công ty đề ra.

Thực hiện triển khai các nội dung MKT khác theo phân công của quản lý.

Yêu cầu ứng viên

Có kinh nghiệm làm nội dung Tik tok (Có link show các sản phẩm đã làm)

Yêu thích sáng tạo, thích viết lách, biên kịch, nhiều ý tưởng mới

Hoạt ngôn, không ngại diễn xuất, lên hình

Khả năng quản lý, sắp xếp công việc khoa học

Khả năng xử lý khối lượng công việc đáp ứng deadline.

Khả năng viết nội dung & tư duy hình ảnh tốt.

Ngoại hình ưa nhìn, nói năng lưu loát, hoạt ngôn

Có kênh Tik tok/Reels trên 80.000 follows là lợi thế

Đam mê khai phá các nội dung mới trên Tik Tok

Quyền lợi

Mức lương: 15.000.000 triệu -20.000.000 triệu + Phụ cấp

Thưởng dự án, thưởng lương tháng 13, lễ tết, sinh nhật,…

Có cơ hội làm việc với các đơn vị build kênh chuyên nghiệp

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân;

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;

Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự;

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa của Công ty.

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Tiếp thị trực tuyến

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech

