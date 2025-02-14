Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC T-ENGLISH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên kế hoạch xây dựng kênh Youtube, Fanpage, Tiktok: định hướng, ý tưởng, kịch bản, tần suất…

Thực hiện sản xuất video, quay dựng, chỉnh sửa video phù hợp với thị hiếu và xu hướng nền tảng

Theo dõi, phân tích hiệu quả của các video đã đăng tải, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa nội dung

Cập nhật liên tục thị hiếu của khách hàng, xu hướng thị trường và xu hướng video trên mỗi nền tảng

Tham gia vào các chiến dịch Marketing, hỗ trợ các hoạt động truyền thông của công ty.

Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp;

Yêu Cầu Công Việc

Yêu thích và am hiểu về ngành giáo dục;

Đã có 1-2 năm kinh nghiệm làm content creator

Nắm vững các kỹ năng cơ bản lên kịch bản, sản xuất video: quay phim, dựng phim, chỉnh sửa video.

Có khả năng sáng tạo nội dung, viết kịch bản, biết diễn xuất trước ống kính là lợi thế

Tư duy nhạy bén, nắm bắt nhanh các xu hướng, yêu thích công việc sáng tạo nội dung

Kỹ năng tự quản lý công việc của bản thân tốt, giữ đúng deadline;

Có kiến thức và biết cách sử dụng, quản lý các nền tảng social media (Facebook, Tiktok và Youtube).

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC T-ENGLISH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (theo năng lực, ranger lương từ 8.000.000 - 12.000.000đ) + thưởng KPI tháng/quý/năm. Và hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật;

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn qua các trải nghiệm thực chiến, các dự án tầm cỡ và sự đồng hành của các anh chị với profile chất lượng, dày dạn kinh nghiệm;

Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo nội bộ;

