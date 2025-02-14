Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH MTV SIMPLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 115 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Lên kế hoạch nội dung theo tuần/tháng, đảm bảo đa dạng và phù hợp với thương hiệu.

• Viết bài quảng cáo, bài bán hàng, bài chia sẻ kiến thức về SIM, viễn thông.

• Sáng tạo nội dung viral, bắt trend, minigame để tăng tương tác.

• Viết kịch bản video ngắn cho TikTok, Facebook Reels.

• Làm việc với designer/video editor để có hình ảnh, video chuyên nghiệp.

• Theo dõi hiệu quả nội dung, đề xuất cải tiến để tăng tương tác & chuyển đổi.

• Hỗ trợ trả lời comment, inbox khách hàng khi cần.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm viết content từ 6 tháng trở lên, ưu tiên từng làm trong ngành viễn thông, thương mại điện tử.

• Khả năng viết bài cuốn hút, dễ hiểu, đúng insight khách hàng.

• Biết cách sáng tạo nội dung viral, bắt trend nhanh nhạy.

• Ưu tiên có kinh nghiệm viết kịch bản video TikTok/Reels.

• Có kỹ năng SEO cơ bản là lợi thế (cho website).

• Chăm chỉ, trách nhiệm, sáng tạo, biết chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH MTV SIMPLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 8- 10 triệu (thỏa thuận theo năng lực ứng viên)

Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỉ... theo Luật lao động

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Được tham gia nhiều chương trình hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch...

Cơ hội đào tạo, phát triển bản thân và nâng cao năng lực chuyên môn

Môi trường trẻ trung, năng động, ưu tiên phát triển năng lực bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SIMPLUS

