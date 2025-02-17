Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:

1.Nhiệm vụ “Graphic design' – 30% trách nhiệm:

Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế được giao.

Sử dụng Adobe Illustrator (AI) thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing (website, facebook, youtube…) cho sản phẩm công ty và yêu cầu khác theo từng chiến dịch.

Quản lý & lưu trữ các tài sản hình ảnh, thiết kế của công ty.

Đề xuất trang thiết bị và công cụ hỗ trợ để công việc đạt hiệu suất cao nhất.

Phối kết hợp với các thành viên khác trong nhóm Media & MKT để hoàn thành mục tiêu chung theo từng dự án.

2. Nhiệm vụ “Video Editor” – 70% trách nhiệm:

Phối kết hợp và hỗ trợ các nhiệm vụ tiền kỳ như:

Quay phim, Dựng và chỉnh sửa hậu kỳ các dạng video truyền thông, quảng cáo về sản phẩm dịch vụ trên các nền tảng Tiktok, Facebook, Youtube, Google, ,...

Set up đảm bảo hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, ghi hình… tại vị trí quay (khi cần).

Hỗ trợ quay/chụp cho các sự kiện của công ty.

Phối hợp với thành viên của đội media thảo luận nội dung kịch bản, ý tưởng cho video.

Hỗ trợ quản lý trang thiết bị phục vụ quay phim/chụp ảnh của công ty.

Hỗ trợ “Hậu kỳ”:

Sử dụng Adobe Premiere: chỉnh màu, chỉnh sửa ảnh, ghép hiệu ứng âm thanh và nhạc nền.

Xử lý kỹ xảo: ghép và tạo hiệu ứng hình ảnh theo yêu cầu của từng dự án.

Tham gia xây dựng kịch bản clip với nhóm nội dung.