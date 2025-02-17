Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM
- Hà Nội:
- 21 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
1.Nhiệm vụ “Graphic design' – 30% trách nhiệm:
Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế được giao.
Sử dụng Adobe Illustrator (AI) thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing (website, facebook, youtube…) cho sản phẩm công ty và yêu cầu khác theo từng chiến dịch.
Quản lý & lưu trữ các tài sản hình ảnh, thiết kế của công ty.
Đề xuất trang thiết bị và công cụ hỗ trợ để công việc đạt hiệu suất cao nhất.
Phối kết hợp với các thành viên khác trong nhóm Media & MKT để hoàn thành mục tiêu chung theo từng dự án.
2. Nhiệm vụ “Video Editor” – 70% trách nhiệm:
Phối kết hợp và hỗ trợ các nhiệm vụ tiền kỳ như:
Quay phim, Dựng và chỉnh sửa hậu kỳ các dạng video truyền thông, quảng cáo về sản phẩm dịch vụ trên các nền tảng Tiktok, Facebook, Youtube, Google, ,...
Set up đảm bảo hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, ghi hình… tại vị trí quay (khi cần).
Hỗ trợ quay/chụp cho các sự kiện của công ty.
Phối hợp với thành viên của đội media thảo luận nội dung kịch bản, ý tưởng cho video.
Hỗ trợ quản lý trang thiết bị phục vụ quay phim/chụp ảnh của công ty.
Hỗ trợ “Hậu kỳ”:
Sử dụng Adobe Premiere: chỉnh màu, chỉnh sửa ảnh, ghép hiệu ứng âm thanh và nhạc nền.
Xử lý kỹ xảo: ghép và tạo hiệu ứng hình ảnh theo yêu cầu của từng dự án.
Tham gia xây dựng kịch bản clip với nhóm nội dung.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể sử dụng các công cụ thiết kế: Capcut, Adobe Photoshop, Indesign, After Effect, Lightroom…
Tốt nghiệp Đại học hoặc các khóa họccác chuyên ngành liên quan: Quay dựng, điện ảnh,thiết kế hoặc liên quan. (ưu tiên các trường Mỹ thuật công nghiệp, FPT Arena..).
Kinh nghiệm từ 01 năm làm Graphic Designer hoặc Editor
Ưu tiên, có thêm kinh nghiệm làm Video Editor hoặc mong muốn được mở rộng kinh nghiệm sang làm Video Editor.
Ưu tiên nhưng không bắt buộccó kinh nghiệm và kỹ năng trong sản phẩm mỹ phẩm, làm đẹp, thực phẩm chức năng, dược, các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe.
Vui lòng gửi kèm link sản phẩm hoặcđính kèm sản phẩm cùng CV ứng tuyển bạn nhé!.
Tại CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ bảo hiểm
- Phụ cấp
- Chế độ thưởng
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí
- Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEMPIRE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
