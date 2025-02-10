Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty cổ phần Fandi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Thôn Khuyển Ngọa, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội., Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách Quay-dựng, chụp ảnh, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng hình ảnh, video và phối hợp với các bộ phận liên quan để biên tập nội dung Video/hình ảnh phục vụ cho hoạt động truyền thông, content creative giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng SOCIAL: Facbook, Tiktok, Zalo, Youtube, Website,...

Thiết kế ấn phẩm truyền thông (catalog, tờ rơi, poster, standee, bandroll,...) phục vụ cho các sự kiện của Công ty.

Sáng tạo nội dung Video/hình ảnh mới theo trend và định hướng.

Tạo ý tưởng để quay TVC và các video sáng tạo khác.

Chịu trách nhiệm về chất lượng và sản xuất video.

Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên.

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Trưởng phòng, BGĐ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có nghiệm làm việc trong thiết kế/xử lý quay dựng video hoặc tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp là một lợi thế.

Sử dụng thành thạo: PTS, AI, PR, AE, Cupcut, Corel, ...

Sử dụng thành thạo thiết bị quay chụp

Kỹ năng sáng tạo và làm việc nhóm.

Thái độ làm việc tốt, chịu được áp lực công việc.

Tư duy logic, có thẩm mỹ về hình ảnh, video bắt kịp xu hướng mới nhất.

Độ tuổi: từ 20 - 35 tuổi.

Ưu tiên ứng viên muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty cổ phần Fandi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 15tr ( thỏa thuận theo năng lực)

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và cơ hội học hỏi, phát triển và thăng tiến.

Hưởng các chế độ theo đúng quy định của nhà nước.

Thưởng tháng lương thứ 13.

Làm giờ hành chính, T2-T7.

Nghỉ mát 1 lần trong năm, đầu năm được đi du xuân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Fandi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.