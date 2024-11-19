Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Green E Media làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng. - 65 Nguyễn Sinh Sắc, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng., Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Quản lý kênh Tik Tok, xây dựng, sáng tạo nội dung.

-Nghiên cứu và nắm bắt về các xu hướng video hiện tại để áp dụng vào việc phát triển nền tảng phụ trách.

-Quay dựng video quảng cáo sản phẩm nhắm đến thị trường Tik Tok US, EU.

-Nghiên cứu và đề xuất các nội dung phù hợp

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm quay và dựng cơ bản.

- Thời gian: T2 - T7 (thứ 7 là cách tuần)

Tại Công Ty TNHH Green E Media Thì Được Hưởng Những Gì

LCB 6 - 8tr + Thưởng doanh thu theo lợi nhuận hàng tháng.

- Môi trường năng động, trẻ trung. Sàn runway của anh chị em đam mê phong cách

- Đồ ăn được refill ngập tràn, đói là ăn, buồn là ăn. Cuối tháng hết tiền có công ty lo

- Đồng nghiệp vui vẻ cười ha hả cả ngày

- Hội nhóm thể thao, team building thường xuyên

-Chế độ phúc lợi cho nhân viên đầy đủ: BHXH, BHYT,..., nghỉ lễ/tết, phép năm, review lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Green E Media

