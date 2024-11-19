Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Green E Media làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Green E Media
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
- 65 Nguyễn Sinh Sắc, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng., Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
- Quản lý kênh Tik Tok, xây dựng, sáng tạo nội dung.
-Nghiên cứu và nắm bắt về các xu hướng video hiện tại để áp dụng vào việc phát triển nền tảng phụ trách.
-Quay dựng video quảng cáo sản phẩm nhắm đến thị trường Tik Tok US, EU.
-Nghiên cứu và đề xuất các nội dung phù hợp
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm quay và dựng cơ bản.
- Thời gian: T2 - T7 (thứ 7 là cách tuần)
- Thời gian: T2 - T7 (thứ 7 là cách tuần)
Tại Công Ty TNHH Green E Media Thì Được Hưởng Những Gì
LCB 6 - 8tr + Thưởng doanh thu theo lợi nhuận hàng tháng.
- Môi trường năng động, trẻ trung. Sàn runway của anh chị em đam mê phong cách
- Đồ ăn được refill ngập tràn, đói là ăn, buồn là ăn. Cuối tháng hết tiền có công ty lo
- Đồng nghiệp vui vẻ cười ha hả cả ngày
- Hội nhóm thể thao, team building thường xuyên
-Chế độ phúc lợi cho nhân viên đầy đủ: BHXH, BHYT,..., nghỉ lễ/tết, phép năm, review lương.
- Môi trường năng động, trẻ trung. Sàn runway của anh chị em đam mê phong cách
- Đồ ăn được refill ngập tràn, đói là ăn, buồn là ăn. Cuối tháng hết tiền có công ty lo
- Đồng nghiệp vui vẻ cười ha hả cả ngày
- Hội nhóm thể thao, team building thường xuyên
-Chế độ phúc lợi cho nhân viên đầy đủ: BHXH, BHYT,..., nghỉ lễ/tết, phép năm, review lương.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Green E Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI