Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Green E Media làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu

Công Ty TNHH Green E Media
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công Ty TNHH Green E Media

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Green E Media

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

- 65 Nguyễn Sinh Sắc, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng., Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Quản lý kênh Tik Tok, xây dựng, sáng tạo nội dung.
-Nghiên cứu và nắm bắt về các xu hướng video hiện tại để áp dụng vào việc phát triển nền tảng phụ trách.
-Quay dựng video quảng cáo sản phẩm nhắm đến thị trường Tik Tok US, EU.
-Nghiên cứu và đề xuất các nội dung phù hợp

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm quay và dựng cơ bản.
- Thời gian: T2 - T7 (thứ 7 là cách tuần)

Tại Công Ty TNHH Green E Media Thì Được Hưởng Những Gì

LCB 6 - 8tr + Thưởng doanh thu theo lợi nhuận hàng tháng.
- Môi trường năng động, trẻ trung. Sàn runway của anh chị em đam mê phong cách
- Đồ ăn được refill ngập tràn, đói là ăn, buồn là ăn. Cuối tháng hết tiền có công ty lo
- Đồng nghiệp vui vẻ cười ha hả cả ngày
- Hội nhóm thể thao, team building thường xuyên
-Chế độ phúc lợi cho nhân viên đầy đủ: BHXH, BHYT,..., nghỉ lễ/tết, phép năm, review lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Green E Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Green E Media

Công Ty TNHH Green E Media

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 518 đường 29/3, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

