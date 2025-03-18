Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH MTV Thương Mại Trung Vũ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 57 Lê Duẩn, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam, Quận Hải Châu

Producer (Sản xuất phim)

• Thực hiện chụp ảnh, quay phim các hình ảnh, video giới thiệu sản phẩm, các video dạng viral, video quảng cáo sản phẩm, marketing.

• Chỉnh sửa, biên tập hình ảnh và video để đảm bảo tính thẩm mỹ, hấp dẫn.

• Phối hợp với bộ phận marketing để phát triển nội dung hình ảnh cho các chiến dịch quảng bá.

• Quản lý, bảo quản các thiết bị quay chụp

• Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

• Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương

• Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa như Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere, hoặc các công cụ tương tự.

• Sử dụng tốt các thiết bị quay phim HD, máy ảnh, công cụ gimbal.

• Có gu thẩm mỹ tốt, sáng tạo và kỹ năng kể chuyện bằng hình ảnh, video.

• Chịu khó, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

• Khả năng làm việc nhóm và đáp ứng deadline tốt.

Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Trung Vũ Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức thu nhập hấp dẫn: 8.000.000 - 15.000.000 tùy theo năng lực

• Chế độ bảo hiểm: BHXH và đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.

• Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo và đầy tiềm năng.

• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

• Tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Trung Vũ

