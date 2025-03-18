Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH MTV Thương Mại Trung Vũ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Trung Vũ
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 57 Lê Duẩn, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
• Thực hiện chụp ảnh, quay phim các hình ảnh, video giới thiệu sản phẩm, các video dạng viral, video quảng cáo sản phẩm, marketing.
• Chỉnh sửa, biên tập hình ảnh và video để đảm bảo tính thẩm mỹ, hấp dẫn.
• Phối hợp với bộ phận marketing để phát triển nội dung hình ảnh cho các chiến dịch quảng bá.
• Quản lý, bảo quản các thiết bị quay chụp
• Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương
• Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa như Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere, hoặc các công cụ tương tự.
• Sử dụng tốt các thiết bị quay phim HD, máy ảnh, công cụ gimbal.
• Có gu thẩm mỹ tốt, sáng tạo và kỹ năng kể chuyện bằng hình ảnh, video.
• Chịu khó, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
• Khả năng làm việc nhóm và đáp ứng deadline tốt.
Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Trung Vũ Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức thu nhập hấp dẫn: 8.000.000 - 15.000.000 tùy theo năng lực
• Chế độ bảo hiểm: BHXH và đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.
• Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo và đầy tiềm năng.
• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
• Tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Trung Vũ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI