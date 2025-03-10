Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty Cổ phần Vietnam Fishing làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 04 Ngô Chân Lưu,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu .

Cùng team lên ý tưởng kịch bản, xây dựng các video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm hay và viral.

Biết chọn góc máy, ánh sáng, bố trí background, khung hình và sử dụng thành thạo các thiết bị và phần mềm quay dựng.

Hỗ trợ các công việc khác trong team trong các chiến dịch truyền thông sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: từ 1 năm trong lĩnh vực quay dựng, truyền thông, marketing

Ưu tiên khả năng tự quay và dựng clip;

Có khả năng tư duy, ưu tiên có thể lên kịch bản Video marketing;

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video chuyên nghiệp (Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro... hoặc các phần mềm tương đương).

Mắt thẩm mĩ cao, phong cách sáng tạo đa dạng;

Tại Công ty Cổ phần Vietnam Fishing Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Được đào tạo, cung cấp đầy đủ thiết bị máy móc hiện đại nâng cao tay nghề

Thưởng các ngày lễ: 30/4; 1/5; 2/9; tết dương lịch;

Thẻ Bảo hiểm sức khỏe 24/7 (Mua thêm bên ngoài)

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước.

Nghỉ phép 12 ngày/ năm.

Chế độ du lịch: 1 năm/ 1 lần.

Chế độ sinh nhật, hiếu hỉ đầy đủ

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vietnam Fishing

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin