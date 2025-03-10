Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty Cổ phần Vietnam Fishing làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Vietnam Fishing
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty Cổ phần Vietnam Fishing

Producer (Sản xuất phim)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 04 Ngô Chân Lưu,Đà Nẵng

Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu .
Cùng team lên ý tưởng kịch bản, xây dựng các video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm hay và viral.
Biết chọn góc máy, ánh sáng, bố trí background, khung hình và sử dụng thành thạo các thiết bị và phần mềm quay dựng.
Hỗ trợ các công việc khác trong team trong các chiến dịch truyền thông sản phẩm

Kinh nghiệm: từ 1 năm trong lĩnh vực quay dựng, truyền thông, marketing
Ưu tiên khả năng tự quay và dựng clip;
Có khả năng tư duy, ưu tiên có thể lên kịch bản Video marketing;
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video chuyên nghiệp (Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro... hoặc các phần mềm tương đương).
Mắt thẩm mĩ cao, phong cách sáng tạo đa dạng;

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Được đào tạo, cung cấp đầy đủ thiết bị máy móc hiện đại nâng cao tay nghề
Thưởng các ngày lễ: 30/4; 1/5; 2/9; tết dương lịch;
Thẻ Bảo hiểm sức khỏe 24/7 (Mua thêm bên ngoài)
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước.
Nghỉ phép 12 ngày/ năm.
Chế độ du lịch: 1 năm/ 1 lần.
Chế độ sinh nhật, hiếu hỉ đầy đủ
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Công ty Cổ phần Vietnam Fishing

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 04 Ngô Chân Lưu, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

