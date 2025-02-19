Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH ECOPARROTS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 69 Mai Chí Thọ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Producer (Sản xuất phim)

Kết hợp với team content đưa ra kế hoạch và ý tưởng sản xuất video

Phụ trách quay- dựng, chụp và phối hợp với các bộ phận liên quan để biên tập nội dung video.

Đảm bảo nội dung luôn được cập nhật theo các xu hướng mới, theo đúng thương hiệu.

Cắt dựng các clip ngắn để đây mạnh các kênh Social của Công ty.

Chịu trách nhiệm về chất lượng và số lượng sản xuất video.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về media, quay dựng phim, chụp ảnh

Thành thạo các phần mềm thiết kế và video như Capcut, Photoshop, Illustrator

Biết setup ánh sáng, bố cục, màu sắc, mắt thẩm mỹ cao, phong cách sáng tạo đa dạng.

Có khả năng nắm bắt công việc nhanh;

Tác phong chuyên nghiệp, tự tin, sáng tạo;

Cẩn thận chi tiết, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH ECOPARROTS Thì Được Hưởng Những Gì

TỔNG LƯƠNG: 9 đến 15 triệu (tùy theo năng lực)

Lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo doanh số

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung năng động và tự do sáng tạo;

Phúc lợi và chế độ đãi ngộ tốt xét tăng lương nếu hiệu quả công việc tốt.

Được trang bị sẵn máy tính, công cụ để làm việc;

Nắm rõ được mô hình hoạt động, vận hành của Cty Thương Mại Điện Tử

Đi du lịch, team building cùng công ty 1 năm /1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECOPARROTS

