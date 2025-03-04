Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Trần Gia Nguyên làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Trần Gia Nguyên
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 78 Nguyễn Thị Cận, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện quay dựng, chỉnh sửa hậu kỳ video cho các nền tảng YouTube, TikTok, Zalo, Reels, Shorts theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* Thời gian làm việc : T2 đến T7
* Địa điểm làm việc: 78 Nguyễn Thị Cận, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng*
* Địa điểm làm việc: 78 Nguyễn Thị Cận, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng*
Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Trần Gia Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì
* Lương + thưởng năng lực (thỏa thuận)
* Chế độ: phụ cấp ăn trưa, ngày phép, du lịch hằng năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty.
* Thưởng Lễ, Tết…
* Môi trường năng động, chuyên nghiệp
* Chế độ: phụ cấp ăn trưa, ngày phép, du lịch hằng năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty.
* Thưởng Lễ, Tết…
* Môi trường năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Trần Gia Nguyên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI