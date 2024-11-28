Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Bình Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ki ốt 2, Nơ 22, Khu Đô Thị Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Thực hiện quay, chụp sản phẩm và các chương trình, sự kiện của Công ty.

- Edit, biên tập video từ các tư liệu sẵn có thành video hoàn thiện để truyền thông, quảng cáo trên các Kênh Facebook, Youtube, TikTok của Doanh nghiệp.

- Quay, dựng các video để xây dựng thương hiệu Ban Lãnh Đạo Công ty.

- Cắt, ghép, chỉnh sửa video hậu kỳ.

- Quản lý kho hình ảnh, video của Công ty.

- Báo cáo kết quả công việc theo định kỳ cho Quản lý.

- Thực hiện các công việc khác theo điều phối và phân công công việc từ Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm quay, dựng các clip quảng cáo sự kiện, doanh nghiệp.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm: Adobe Priemiere, Cupcut và sử dụng được các phần mềm hỗ trợ như: Photoshop.....

- Tư duy linh hoạt, nhạy bén, bắt trends tốt.

- Có khả năng phối hợp với biên tập.

- Có khả năng làm việc độc lập & tinh thần làm việc theo nhóm. Có kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc đảm bảo deadline và chất lượng sản phẩm đầu ra.

- Có tinh thần cầu tiến, không ngừng sáng tạo và đổi mới.

3. Quyền lợi:

Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Bình Nghĩa Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương CB: 9 - 12 triệu đồng/tháng (theo năng lực) + Phụ cấp.

- Được ký hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động.

- Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

- Được tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch hàng năm của công ty.

- Được cung cấp các thiết bị như: Máy quay Sony, Gopro, PC...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Bình Nghĩa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin