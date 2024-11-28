Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Bình Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Bình Nghĩa
- Hà Nội:
- Ki ốt 2, Nơ 22, Khu Đô Thị Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Thực hiện quay, chụp sản phẩm và các chương trình, sự kiện của Công ty.
- Edit, biên tập video từ các tư liệu sẵn có thành video hoàn thiện để truyền thông, quảng cáo trên các Kênh Facebook, Youtube, TikTok của Doanh nghiệp.
- Quay, dựng các video để xây dựng thương hiệu Ban Lãnh Đạo Công ty.
- Cắt, ghép, chỉnh sửa video hậu kỳ.
- Quản lý kho hình ảnh, video của Công ty.
- Báo cáo kết quả công việc theo định kỳ cho Quản lý.
- Thực hiện các công việc khác theo điều phối và phân công công việc từ Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo các phần mềm: Adobe Priemiere, Cupcut và sử dụng được các phần mềm hỗ trợ như: Photoshop.....
- Tư duy linh hoạt, nhạy bén, bắt trends tốt.
- Có khả năng phối hợp với biên tập.
- Có khả năng làm việc độc lập & tinh thần làm việc theo nhóm. Có kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc đảm bảo deadline và chất lượng sản phẩm đầu ra.
- Có tinh thần cầu tiến, không ngừng sáng tạo và đổi mới.
3. Quyền lợi:
Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Bình Nghĩa Thì Được Hưởng Những Gì
- Được ký hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động.
- Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
- Được tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch hàng năm của công ty.
- Được cung cấp các thiết bị như: Máy quay Sony, Gopro, PC...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Bình Nghĩa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
