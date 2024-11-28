Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Bình Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Bình Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Bình Nghĩa
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Bình Nghĩa

Producer (Sản xuất phim)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Bình Nghĩa

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Ki ốt 2, Nơ 22, Khu Đô Thị Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Thực hiện quay, chụp sản phẩm và các chương trình, sự kiện của Công ty.
- Edit, biên tập video từ các tư liệu sẵn có thành video hoàn thiện để truyền thông, quảng cáo trên các Kênh Facebook, Youtube, TikTok của Doanh nghiệp.
- Quay, dựng các video để xây dựng thương hiệu Ban Lãnh Đạo Công ty.
- Cắt, ghép, chỉnh sửa video hậu kỳ.
- Quản lý kho hình ảnh, video của Công ty.
- Báo cáo kết quả công việc theo định kỳ cho Quản lý.
- Thực hiện các công việc khác theo điều phối và phân công công việc từ Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm quay, dựng các clip quảng cáo sự kiện, doanh nghiệp.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm: Adobe Priemiere, Cupcut và sử dụng được các phần mềm hỗ trợ như: Photoshop.....
- Tư duy linh hoạt, nhạy bén, bắt trends tốt.
- Có khả năng phối hợp với biên tập.
- Có khả năng làm việc độc lập & tinh thần làm việc theo nhóm. Có kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc đảm bảo deadline và chất lượng sản phẩm đầu ra.
- Có tinh thần cầu tiến, không ngừng sáng tạo và đổi mới.
3. Quyền lợi:

Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Bình Nghĩa Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương CB: 9 - 12 triệu đồng/tháng (theo năng lực) + Phụ cấp.
- Được ký hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động.
- Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
- Được tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch hàng năm của công ty.
- Được cung cấp các thiết bị như: Máy quay Sony, Gopro, PC...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Bình Nghĩa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Bình Nghĩa

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Bình Nghĩa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 26/130 Tựu Liệt, Quốc Bảo, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-producer-san-xuat-phim-thu-nhap-9-12-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job261097
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Hạn nộp: 23/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 17/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Onpoint
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Onpoint làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Onpoint
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Vexere
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty CP Vexere làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Vexere
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 74 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Hạn nộp: 23/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 17/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Onpoint
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Onpoint làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Onpoint
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Vexere
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty CP Vexere làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Vexere
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NƯỚC GENERAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NƯỚC GENERAL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Bình Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Y tế Bình Nghĩa
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Philo Baby làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Philo Baby
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Hichiko làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Hichiko
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH 5677 làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH 5677
5 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Xuân Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Xuân Cầu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Amazing Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Amazing Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÀNH LỢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÀNH LỢI
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm Delap
17 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NGA XUÂN - VỊT 34 làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NGA XUÂN - VỊT 34
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN WIND ECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN WIND ECO
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân
2 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty CP Trạng Nguyên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty CP Trạng Nguyên Việt
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 3DART làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 3DART
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần ST Decor làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu Công Ty Cổ Phần ST Decor
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm