Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tràng An- Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 27 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

I. TikTok Content Creator (70%)

TikTok Content Creator (70%)

1. Lên ý tưởng nội dung, tham gia sản xuất, quay, dựng Video trên Tiktok theo kế hoạch định kỳ và định hướng kinh doanh.

2. Trực tiếp lên hình tạo sự thu hút, phù hợp hình ảnh công ty & lĩnh vực FMCG.

3. Theo dõi thuât toán & cập nhật liên tục các Quy định nền tảng, hạn chế tối đa các rủi ro / sự cố có thể xảy ra.

4. Đảm bảo phát triển các chỉ số chính như : Views & Followers, đồng thời tăng tỷ lệ chuyển đổi (Followers, Orders).

5. Duy trì ít nhất 30 videos / tháng với các định dạng dài / ngắn khác nhau.

II. Livestreams Operation (30%)

Livestreams Operation (30%)

1. Phối hợp với các phòng ban liên quan tạo ra các concept sáng tạo cho các phiên Livestream nội bộ thu hút lượt xem.

2. Làm việc với các bên liên quan (nội bộ, đối tác) để triển khai kịch bản chi tiết cho Hosts nhằm đảm bảo truyền tải thông tin sản phẩm & tăng tỉ lệ chốt đơn trong livestream.

3. Đánh giá, phân tích & đề xuất giải pháp cải thiện sau mỗi phiên Livestream

4. Training sản phẩm và kĩ năng cho CTV livestream.

5. Tham gia livestream cùng các CTV (không quá 2h/ngày).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có ít nhất 1- 2 năm thành thạo triển khai nội dung trên TikTok cho cá nhân và Thương hiệu (lên kịch bản, set quay, shooting & chỉnh sửa hậu kỳ bằng CapCut).

2. Am hiểu chính sách của TikTok theo từng thời điểm.

3. Từng có ít nhất 1-3 video lên xu hướng là một lợi thế.

4. Tư duy thẩm mỹ tốt, tự tin diễn xuất trước ống kính & xây dựng kịch bản theo xu hướng.

5. Am hiểu Livestream trên TikTok & có kinh nghiệm tổ chức Livestream bán hàng.

6. Quản lý thời gian & công việc tốt, tuân thủ deadlines tuyệt đối.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tràng An- Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Được đào tạo những kỹ năng còn yếu kém và có cơ hội để thử sức ở những vị trí công việc mới.

2. Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp.

3. Được hưởng đầy đủ lương thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định của pháp luật.

4. Được thưởng tháng lương thứ 13 + thưởng kinh doanh.

5. Được nghỉ mát 1 lần/năm trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tràng An- Việt Nam

