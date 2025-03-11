Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Nam Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - CTT10 - 20 KĐT Kiến Hưng Luxury, P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng, nội dung, thực hiện quay dựng video sản phẩm là các bể bơi đã và đang trong quá trình thi công.

Dựng các nội dung video, hình ảnh liên quan đến lĩnh vực cung cấp thiết bị bể bơi, thiết kế thi công bể bơi.

Có thể làm Fulltime tại văn phòng hoặc hình thức cộng tác khác miễn sao đảm bảo tiến độ, kết quả công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng quay dựng chuyên nghiệp

Khả năng kể chuyện bằng hình ảnh tốt

Gu thẩm mỹ tốt

Nắm bắt rõ thuật toán rà soát video trên các nền tảng

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm.

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Nam Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc sáng tạo, thoải mái

Cơ chế linh hoạt nếu cần

Thu nhập: Trao đổi theo khả năng đáp ứng công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Nam Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.