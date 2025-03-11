Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Nam Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Nam Thành
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- CTT10
- 20 KĐT Kiến Hưng Luxury, P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên ý tưởng, nội dung, thực hiện quay dựng video sản phẩm là các bể bơi đã và đang trong quá trình thi công.
Dựng các nội dung video, hình ảnh liên quan đến lĩnh vực cung cấp thiết bị bể bơi, thiết kế thi công bể bơi.
Có thể làm Fulltime tại văn phòng hoặc hình thức cộng tác khác miễn sao đảm bảo tiến độ, kết quả công việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng quay dựng chuyên nghiệp
Khả năng kể chuyện bằng hình ảnh tốt
Gu thẩm mỹ tốt
Nắm bắt rõ thuật toán rà soát video trên các nền tảng
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm.
Khả năng kể chuyện bằng hình ảnh tốt
Gu thẩm mỹ tốt
Nắm bắt rõ thuật toán rà soát video trên các nền tảng
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm.
Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Nam Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc sáng tạo, thoải mái
Cơ chế linh hoạt nếu cần
Thu nhập: Trao đổi theo khả năng đáp ứng công việc
Cơ chế linh hoạt nếu cần
Thu nhập: Trao đổi theo khả năng đáp ứng công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Nam Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
