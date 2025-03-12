Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH TM DV HABELA HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 340/34 Quang trung, P10, Q.Gò Vấp, TP.HCM, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Chỉnh sửa video chuyên nghiệp, tạo ra những thước phim ấn tượng, bắt kịp xu hướng.

Lên ý tưởng, xây dựng và triển khai kế hoạch nội dung cho Dr. Natro (content plan) đa dạng trên các nền tảng truyền thông (Facebook, TikTok, Website...).

Cập nhật liên tục các xu hướng nội dung và chỉnh sửa video mới nhất, áp dụng vào công việc.

Chỉnh sửa video và hình ảnh cho các chiến dịch marketing và các sản phẩm nội dung khác.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của các chiến dịch truyền thông.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt.

Có kinh nghiệm sáng tạo nội dung và chỉnh sửa video chuyên nghiệp.

Có kinh nghiệm chỉnh sửa video và hình ảnh bằng các phần mềm chuyên dụng (Adobe Premiere, After Effects, Photoshop, Illustrator...).

Am hiểu về các nền tảng mạng xã hội và xu hướng nội dung trực tuyến.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Quyền Lợi

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển bản thân.

Được đào tạo và hướng dẫn công việc bài bản.

Thưởng lễ, Tết, thưởng hiệu quả công việc theo quy định công ty.

Lương tháng 13 (được áp dụng)

