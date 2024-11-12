Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza)
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza)

Product Owner/Product Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Owner/Product Manager Tại Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11 + Tầng 6 Tháp C, Toà nhà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông

Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng roadmap cho sản phẩm.
- Quản lý team BA, UI/UX để đảm bảo xây dựng được đầy đủ Product Requirement Document, Mockup... cho quá trình phát triển sản phẩm.
- Làm việc cùng team development để tạo, quản lý và triển khai sản phẩm.
- Giám sát và đánh giá chất lượng sản phẩm qua từng bước triển khai.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm PO/PM hoặc 2 năm làm Senior BA của công ty product.
- Đã làm 3 năm trong ngành sản xuất phần mềm (trong đó ít nhất 1 năm làm tại công ty product).
- Yêu cầu Tiếng Anh đọc hiểu khá (ứng viên có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh là một lợi thế).
- Có kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định.
- Có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian.

Tại Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương, thưởng và phụ cấp
- Thu nhập theo thỏa thuận, tương xứng với năng lực và hiệu quả làm việc: Up to 2000 USD ,Review lương 2 lần/năm.
Up to 2000 USD ,
- Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng lễ Tết, lương tháng 13.
- Phụ cấp gửi xe, phụ cấp đi lại theo quy định công ty.
- Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại (PC / Laptop,...).
2. Phúc lợi và đãi ngộ
- Cơ hội làm việc trong công ty top 1 thế giới về lĩnh vực extension cho Magento và hàng đầu thế giới cho Shopify apps.
- Giải quyết các bài toán thử thách và hóc búa.
- Môi trường làm việc hiệu suất cao, tập trung vào kết quả công việc.
- Phong cách làm việc đơn giản, trẻ trung, không gò bó về thời gian.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, nhiệt tình, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Văn phòng làm việc tiện nghi với không gian mở; Pantry luôn đầy ắp trà, cafe, bánh kẹo được refill hàng ngày.
- Tham gia các hoạt động thể thao / văn nghệ: CLB chạy bộ, đá bóng, cầu lông, board game, PS5, văn nghệ,... sau giờ làm việc.
- Tham gia các hoạt động sự kiện được tổ chức hàng tuần / tháng: Happytime, sinh nhật, tổng kết, dã ngoại, trekking...
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi như BHXH, ngày nghỉ phép, du lịch hàng năm, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, thai sản, khám sức khỏe định kỳ, ...
3. Đào tạo và phát triển
- Được Leader training trực tiếp các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc.
- Được tham gia các khóa học đào tạo về kỹ năng phát triển con người và kỹ năng chuyên môn.
- Cơ hội được thể hiện và phát huy năng lực của bản thân, tham gia hoạt động Workshop trao đổi chuyên môn thường xuyên cùng đội nhóm để năng cao kiến thức, năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza)

Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11 + Tầng 6 Toà nhà C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

