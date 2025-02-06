Tuyển Product Owner/Product Manager Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Thấu hiểu Insight và trải nghiệm khách hàng

• Phối hợp với các bộ phận liên quan, tổ chức thu thập thông tin, dữ liệu liên quan đến trải nghiệm và nhận thức của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty. Từ đó phân tích insight khách hàng, dự đoán xu hướng, cơ hội, cảnh báo… phục vụ cho việc hoạch định kế hoạch năm hoặc các chiến dịch marketing và các hoạt động truyền thông phát sinh khác.

•Tổ chức thực hiện khảo sát, thu thập thông tin về trải nghiệm khách hàng sau mỗi dự án, chiến dịch quan trọng, từ đó có các giải pháp cải tiến cho các chiến dịch.

2. Lập kế hoạch tiếp thị và truyền thông thương hiệu

• Lập kế hoạch cho từng nhóm nhãn hiệu cho các phân khúc tương ứng dựa trên định hướng chiến lược của Trưởng bộ phận.

• Lập kế hoạch tiếp thị, truyền thông thương hiệu offline và online cho nhóm khách hàng mục tiêu dựa trên định hướng chiến lược trải nghiệm khách hàng của Trưởng bộ phận nhằm mang đến những trải nghiệm tuyệt vời của khách hàng đối với thương hiệu, giúp giảm thiểu khoảng cách giữa lời hứa của thương hiệu với khách hàng, gia tăng sự hài lòng và tỉ lệ trung thành của khách hàng mục tiêu.

• Lập kế hoạch xây dựng và phát triển cộng đồng khách hàng mục tiêu và người ảnh hưởng liên quan

• Phối hợp với bộ phận khác sáng tạo tìm kiếm các giải pháp công nghệ, xây dựng các nền tảng, các kênh truyền thông khác nhau, định hướng nội dung… mà qua đó khách hàng có thể tiếp cận với công ty, với thương hiệu một cách dễ dàng, hiệu quả nhất và đặc biệt là đạt được sự cá nhân hoá trải nghiệm khách hàng.