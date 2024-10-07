Tuyển Quảng cáo/Sáng tạo Accredo Asia làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường số 32, KCN VSIP2A, Tân Bình, Bắc Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Quảng cáo/Sáng tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý sản xuất

- Kiểm soát nguồn nguyên vật liệu sản xuất, máy móc thiết bị nhằm có đầy đủ nguồn lực thực hiện các kế hoạch sản xuất và tối ưu hóa.

- Thực hiện lập kế hoạch sản xuất chi tiết và triển khai thực hiện theo kế hoạch. Theo dõi, báo cáo và đánh giá kết quả sản xuất... nhằm đáp ứng các yêu cầu về: sản lượng, chất lượng, tiến độ giao hàng, kiểm soát phi hao hiệu quả.

- Giám sát thực hiện quy trình sản xuất, kỹ thuật, công nghệ theo quy chuẩn và kiểm soát thực hiện mục tiêu sản xuất.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất và đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm cải thiện hoạt động sản xuất.

Quản lý máy móc thiết bị

- Làm việc chặt chẽ với bộ phận bảo trì để tổ chức kiểm tra và bảo dưỡng máy móc, thiết bị định kỳ, nhằm duy trì hiệu quả hoạt động.

Quản lý, đào tạo nhân sự

- Xây dựng cơ cấu tổ chức và phân công công việc hợp lý trong phòng sản xuất nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng nhân sự đáp ứng kế hoạch sản xuất.

- Theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên để phát hiện kịp thời các nhu cầu đào tạo.

- Xây dựng nguồn lực kế thừa đảm bảo chất lượng nhân lực ổn định, lâu dài

Quản lý rủi ro, cải tiến sản xuất

- Nhận diện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

- Phân tích và tối ưu hóa quy trình sản xuất, đề xuất cải tiến để nâng cao hiệu suất và chất lượng.

- Tìm các giải pháp trong việc quản lý chi phí sản xuất sao cho hiệu quả nhất.

Thực hiện nhiệm vụ khác

- Thực hiện các công việc khác theo phân bổ của BOD

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Qualifications

1. Kiến thức (Knowledge)

1. Kiến thức

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật- Công nghệ hoặc các ngành liên quan đến sản xuất bao bì giấy.

- Kinh nghiệm 5 năm trở lên trong ngành bao bì Túi Giấy ( Bắt buộc)

Kinh nghiệm 5 năm trở lên trong ngành bao bì Túi Giấy ( Bắt buộc)

- Có kiến thức về quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng trong ngành bao bì giấy ( bắt buộc)

Có kiến thức về quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng trong ngành bao bì giấy ( bắt buộc)

2. Kỹ năng (Skills)

2. Kỹ năng

- Hiểu biết BRC, ATVSTP, 6S, Ms. Office, tiếng Anh thành thạo

- Mạnh kỹ năng quản lý con người

- Mạnh về kỹ năng truyền đạt và giao tiếp

- Có kỹ năng phân tích tổng hợp tốt, khả năng lập kế hoạch và quản lý công việc hiệu quả

- Kỹ năng sắp xếp và quản lý thời gian

Tại Accredo Asia Thì Được Hưởng Những Gì

- Hiếu hỉ.

- Sinh nhật.

- Bảo hiểm tai nạn 24/24.

- Bảo hiểm sức khỏe.

- BHXH, BHYT theo luật lao động Việt Nam.

- Phụ cấp đi lại.

- Xe đưa rước nhân viên.

- Thưởng tháng 13 + thưởng theo năng lực.

- Xem xét đánh giá tăng lương theo năng lực.

- Tham gia các khóa đào tạo định kỳ.

- Du lịch, team builiding.

- Tiệc tất niên hàng năm.

- Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Accredo Asia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin