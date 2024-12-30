Tuyển Project Manager Wha Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Wha Group
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Đến 1,000 USD
Tuyển mới. Bắt đầu làm việc sau Tết
Địa điểm làm việc: Tầng 4, Tòa nhà số 2, Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội
• Làm việc với các cơ quan chức năng, với sự hỗ trợ của các đơn vị tư vấn (nếu có) để xin các giấy phép/giấy phép cần thiết cho các dự án Khu công nghiệp kịp thời, chủ yếu tập trung vào Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)
• Xem xét các đề xuất dự án, đấu thầu, ngân sách, dòng tiền và lịch trình sơ bộ
• Tổ chức các cuộc họp với các cơ quan chức năng, nhà thầu/tư vấn
• Giám sát tiến độ và chất lượng công việc đang thực hiện
• Xem xét các báo cáo từ Nhà thầu/tư vấn
• Xem xét Hợp đồng, chuẩn bị Thư, Biên bản họp, v.v
• Xem xét các đề xuất và báo giá của Nhà thầu/tư vấn để đảm bảo chỉ khuyến nghị các phương pháp và giá cả công bằng và hợp lý để phê duyệt
• Truyền đạt thông tin dự án có liên quan một cách hiệu quả và chính xác đến nhóm dự án và các bên liên quan
• Hỗ trợ dịch vụ khách hàng về mặt Kỹ thuật
• Nghiên cứu các quy định/Luật liên quan đến Phát triển dự án Khu công nghiệp
Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Wha Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Wha Group
