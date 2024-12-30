Tuyển Project Manager Wha Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

Tuyển mới. Bắt đầu làm việc sau Tết

Địa điểm làm việc: Tầng 4, Tòa nhà số 2, Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

• Làm việc với các cơ quan chức năng, với sự hỗ trợ của các đơn vị tư vấn (nếu có) để xin các giấy phép/giấy phép cần thiết cho các dự án Khu công nghiệp kịp thời, chủ yếu tập trung vào Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)

• Xem xét các đề xuất dự án, đấu thầu, ngân sách, dòng tiền và lịch trình sơ bộ

• Tổ chức các cuộc họp với các cơ quan chức năng, nhà thầu/tư vấn

• Giám sát tiến độ và chất lượng công việc đang thực hiện

• Xem xét các báo cáo từ Nhà thầu/tư vấn

• Xem xét Hợp đồng, chuẩn bị Thư, Biên bản họp, v.v

• Xem xét các đề xuất và báo giá của Nhà thầu/tư vấn để đảm bảo chỉ khuyến nghị các phương pháp và giá cả công bằng và hợp lý để phê duyệt

• Truyền đạt thông tin dự án có liên quan một cách hiệu quả và chính xác đến nhóm dự án và các bên liên quan

• Hỗ trợ dịch vụ khách hàng về mặt Kỹ thuật

• Nghiên cứu các quy định/Luật liên quan đến Phát triển dự án Khu công nghiệp