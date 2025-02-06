Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

- Quản lý, điều phối, sử dụng lao động, nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất.

- Báo cáo tình hình sản xuất trong ca định kỳ ngày, tuần, tháng, quý, năm.

- Thực hiện đúng quy trình công nghệ sản xuất, nội quy ATLĐ, kỷ luật lao động, ATVSTP, PCCC.

- Đào tạo tay nghề công nhân mới.

- Thiết lập và kiểm soát quy trình sản xuất tại xưởng sản xuất.

- Giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm tra công nhân chấp hành tốt nội quy Công ty; Kiểm soát quy trình vận hành thiết bị sản xuất.

- Đánh giá đề bạt, xử lý kỷ luật đối với Tổ trưởng/Tổ phó và Công nhân.

- Phân công và thiết lập bảng mô tả công việc cho Tổ trưởng/Tổ phó và Công nhân.

- Phối hợp với Phòng Kỹ thuật đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa đối với sản phẩm không phù hợp của xưởng.

- Cân đối năng lực sản xuất của xưởng sản xuất, chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hệ số khai thác, sử dụng máy móc và nguồn nhân lực sản xuất.

- Lập kế hoạch sản xuất căn cứ kế hoạch tổng thể theo yêu cầu.

- Phổ biến và hướng dẫn các chính sách và quy định của công ty tới các công nhân của xưởng.

- Duy trì, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 5S, ISO, HACCP của các tổ sản xuất.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo giao.