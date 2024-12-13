Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Quản đốc phân xưởng/nhà máy

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản đốc phân xưởng/nhà máy Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Củ Chi, Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Quản đốc phân xưởng/nhà máy Với Mức Lương Thỏa thuận

・Quản lý chung liên quan đến quản lý và vận hành cơ sở tại Việt Nam
・Tiến trình hợp tác với trụ sở chính Nhật Bản
・Quản lý hoạt động tổng thể của văn phòng hỗ trợ
・Xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tăng doanh số bán hàng
・Quản lý và khởi động bộ phận sản xuất
・Hỗ trợ chuyến công tác (nếu cần)
・Hoạt động tuyển dụng do mở rộng cơ sở sản xuất
・Các nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý cơ sở

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

・Tiếng Nhật（Trình độ N2）
・Kinh nghiệm quản lý
・Kinh nghiệm làm việc tại công ty sản xuất

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door Thì Được Hưởng Những Gì

・Thưởng Tết, company trip
・Bảo hiểm xã hội theo quy định
・Trợ cấp đi lại, Trợ cấp đi công tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

