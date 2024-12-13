Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Củ Chi, Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Quản đốc phân xưởng/nhà máy Với Mức Lương Thỏa thuận

・Quản lý chung liên quan đến quản lý và vận hành cơ sở tại Việt Nam

・Tiến trình hợp tác với trụ sở chính Nhật Bản

・Quản lý hoạt động tổng thể của văn phòng hỗ trợ

・Xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tăng doanh số bán hàng

・Quản lý và khởi động bộ phận sản xuất

・Hỗ trợ chuyến công tác (nếu cần)

・Hoạt động tuyển dụng do mở rộng cơ sở sản xuất

・Các nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý cơ sở

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

・Tiếng Nhật（Trình độ N2）

・Kinh nghiệm quản lý

・Kinh nghiệm làm việc tại công ty sản xuất

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door Thì Được Hưởng Những Gì

・Thưởng Tết, company trip

・Bảo hiểm xã hội theo quy định

・Trợ cấp đi lại, Trợ cấp đi công tác

