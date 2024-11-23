Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 97/2 Thạnh lộc 16, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Quản đốc phân xưởng/nhà máy

Mục tiêu công việc:

Nhiệm vụ:

Lập kế hoạch, lên lịch trình sản xuất cụ thể cho từng nhiệm vụ từ quy trình sản xuất cho đến khi xuất hàng, đánh giá nguồn lực hiện hữu để phân bổ đơn hàng phù hợp.

Làm việc với phòng kinh doanh, lập kế hoạch sản xuất phù hợp để đảm bảo tiến độ sản xuất, tiến độ xuất hàng, sử dụng đúng lao động và vật tư cũng như thiết bị phù hợp cho mỗi đơn hàng.

Tiếp nhận thông tin, yêu cầu, lệnh sản xuất từ phòng kinh doanh và kiểm tra tồn kho, lập phiếu sản xuất,...

Xây dựng những kế hoạch, điều chỉnh kịp thời và kiểm soát các vấn đề liên quan đến vận hanh trong quá trình sản xuất, đảm bảo xử lý và khắc phục kịp thời các sự cố phát sinh (nếu có).

Phụ trách giám sát công việc của các bộ phận sản xuất, bồi dưỡng và điều hòa mối quan hệ giữa các bộ phận.

Tuyển dụng, đào tạo, kiểm tra và đánh giá nhân viên.

Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất cho Lãnh đạo.

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/ nữ dưới 40 tuổi



- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm vị trí tương đương



- Biết sử dụng máy tính: MS Word, MS Exce, phần mềm MISA là lợi thế.



- Có kỹ năng lập kế hoạch và tư duy logic.



- Giao tiếp năng động, nhanh nhẹn.



- Chăm chỉ, nhiệt tình, sẵn sàng học hỏi và cải thiện, có trách nhiệm cao trong công việc.



- Có kỹ năng xử lý tình huống tốt, có thể chịu được áp lực.



- Làm việc trung thực và có trách nhiệm, tư cách đạo đức tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương và thưởng theo chính sách công ty.

Môi trường làm việc năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI ÂU

