Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 497 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Tham gia phát triển sản phẩm của GoJob Việt Nam.

Phát triển sản phẩm:

Tham gia định hình chiến lược sản phẩm, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thị trường và định hướng kinh doanh.

Phối hợp với đội ngũ thiết kế và phát triển để xây dựng roadmap sản phẩm chi tiết.

Nghiên cứu và cải tiến:

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và đánh giá phản hồi của khách hàng để tối ưu hóa sản phẩm.

Đề xuất các tính năng mới và cải tiến nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm EdTech và HRTech.

Đảm bảo chất lượng:

Đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng trước khi phát hành.

Theo dõi hiệu suất sản phẩm sau khi ra mắt và triển khai các biện pháp cải thiện khi cần.

Lãnh đạo và phối hợp:

Hỗ trợ Giám đốc Sản phẩm trong việc lãnh đạo đội ngũ phát triển sản phẩm.

Đóng vai trò cầu nối giữa các phòng ban, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả.

Tốt nghiệp Đại học các ngành CNTT, Quản trị Kinh doanh, hoặc liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Project Manager và 2 năm kinh nghiệm liên quan đến phát triển sản phẩm, ưu tiên trong lĩnh vực EdTech hoặc HRTech.

Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, giải quyết vấn đề và quản lý thời gian xuất sắc.

Hiểu biết về Agile, Scrum và các công cụ quản lý dự án như Jira, Trello.

Có khả năng nghiên cứu, phân tích thị trường và xây dựng chiến lược sản phẩm.

Mức lương hấp dẫn, thưởng dựa trên hiệu quả công việc và dự án.

Cơ hội phát triển sự nghiệp, tham gia vào các dự án công nghệ tiên tiến.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

Được đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý dự án và phát triển sản phẩm.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ: bảo hiểm, nghỉ phép, và các hoạt động teambuilding.

