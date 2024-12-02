Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty TNHH Máy móc dụng cụ Mega làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô B6 - 5 - 1 KCN Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian làm việc: Giờ hành chính, làm thêm cuối tuần theo yêu cầu dự án.

Báo cáo công việc cho: Trưởng phòng kỹ thuật

- Tư vấn, hỗ trợ phòng kinh doanh về kỹ thuật cho dự án.

- Khảo sát tại nhà máy, trao đổi các yêu cầu dự án từ KH.

- Soạn thảo phương án thiết kế và thi công phù hợp với yêu cầu và deadline dự án.

- Triển khai thi công dự án cùng nhà thầu phụ, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đề ra.

- Nghiệm thu và hoàn thiện dự án.

- Hỗ trợ khách hàng sau khi dự án kết thúc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 22 đến 45

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Tự động hóa/Cơ điện tử/Cơ khí.

- Có khả năng: đọc tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, ưu tiên ứng viên có chuyên môn về dao cụ cắt gọt CNC/lập trình gia công CNC/đúc nhôm.

- Tinh thần hợp tác, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt;

- Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao, sẵn sàng đi công tác nếu cần thiết.

Tại Công ty TNHH Máy móc dụng cụ Mega Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng doanh số hàng năm

Đánh giá tăng lương và vị trí hàng năm

Bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam

Bảo hiểm con người 24/24

Trợ cấp ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Máy móc dụng cụ Mega

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin