Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty TNHH Máy móc dụng cụ Mega làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Máy móc dụng cụ Mega
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Công ty TNHH Máy móc dụng cụ Mega

Quản lý dự án bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công ty TNHH Máy móc dụng cụ Mega

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lô B6

- 5

- 1 KCN Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian làm việc: Giờ hành chính, làm thêm cuối tuần theo yêu cầu dự án.
Báo cáo công việc cho: Trưởng phòng kỹ thuật
- Tư vấn, hỗ trợ phòng kinh doanh về kỹ thuật cho dự án.
- Khảo sát tại nhà máy, trao đổi các yêu cầu dự án từ KH.
- Soạn thảo phương án thiết kế và thi công phù hợp với yêu cầu và deadline dự án.
- Triển khai thi công dự án cùng nhà thầu phụ, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đề ra.
- Nghiệm thu và hoàn thiện dự án.
- Hỗ trợ khách hàng sau khi dự án kết thúc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 22 đến 45
- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Tự động hóa/Cơ điện tử/Cơ khí.
- Có khả năng: đọc tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, ưu tiên ứng viên có chuyên môn về dao cụ cắt gọt CNC/lập trình gia công CNC/đúc nhôm.
- Tinh thần hợp tác, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt;
- Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao, sẵn sàng đi công tác nếu cần thiết.

Tại Công ty TNHH Máy móc dụng cụ Mega Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng doanh số hàng năm
Đánh giá tăng lương và vị trí hàng năm
Bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam
Bảo hiểm con người 24/24
Trợ cấp ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Máy móc dụng cụ Mega

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Máy móc dụng cụ Mega

Công ty TNHH Máy móc dụng cụ Mega

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô B6-5-1 KCN Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

