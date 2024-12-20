Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Máy Tính Nguyên Lộc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Máy Tính Nguyên Lộc
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
Công Ty TNHH Máy Tính Nguyên Lộc

Quản lý dự án bất động sản

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công Ty TNHH Máy Tính Nguyên Lộc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Phòng 512 tòa CT2A khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Phụ trách Hồ sơ dự án công ty;
+ Lập kế hoạch và tiến độ dự án, Tư vấn giải pháp cho khách hàng;
+ Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn
+ Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm dự toán và hồ sơ dự thầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp, cao đẳng, đại học chuyên ngành CNTT, tài chính, thương mai, điện, điện tử, viễn thông, xây dựng…;
- Am hiểu và yêu thích về công nghệ thông tin, thiết bị trình chiếu và hội họp trực tuyến…;
- Đã có kinh nghiệm làm các dự án;
- Thành thạo các kỹ năng văn phòng;
- Có sức khỏe, nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu khó, chịu áp lực công việc và cầu tiến.
- Ưu tiên có bằng lái xe ô tô từ B2
- Thời gian làm việc:
Từ thứ 2- thứ 7
Làm việc từ 08h-12h và 13h30 đến 17h

Tại Công Ty TNHH Máy Tính Nguyên Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn theo đề xuất của ứng viên; phụ cấp ăn trưa 40k/1 ngày + Tiền gửi xe
- Hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định khi trở thành nhân viên chính thức.
- Hưởng các chế độ phúc lợi, thưởng tết theo quy định của công ty.
- Nghỉ lễ theo lịch nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Máy Tính Nguyên Lộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Máy Tính Nguyên Lộc

Công Ty TNHH Máy Tính Nguyên Lộc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 71 Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

