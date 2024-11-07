Tuyển IT Project Manager Công ty Cổ phần công nghệ mạng Lancs Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT35 - TT3, đường số 23, KĐT Thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT Project Manager Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Quản lý các dự án Product nội bộ/dự án với khách hàng về mảng CNTT, Mạng, ATTT... được giao với các kế hoạch và lịch trình chi tiết để đảm bảo chất lượng dự án.

- Xây dựng đề xuất, lập kế hoạch triển khai chi tiết cho dự án bao gồm các nội dung: phạm vi dự án, các giai đoạn thực hiện, thời gian biểu, nhân sự, tài nguyên, ngân sách dự án.

- Thiết lập các chỉ số KPI để đo lường tiến độ và hiệu quả của dự án.

- Tổ chức kick-off meeting để triển khai dự án với sự tham gia của các bên liên quan.

- Điều phối, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong nhóm dự án.

- Chủ động điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để đảm bảo hoàn thành dự án đúng hạn.

- Chuẩn bị tài liệu, kịch bản và tổ chức các buổi demo, nghiệm thu hệ thống sau khi lắp đặt.

- Viết báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư, phân tích các vấn đề tồn tại và đề xuất cải tiến cho các dự án tiếp theo.

- Xây dựng hệ thống tài liệu vận hành, bảo trì và đào tạo người sử dụng hệ thống sau khi dự án hoàn thành.

- Giao tiếp, chia sẻ và đào tạo các thành viên trong nhóm dự án để cải thiện kỹ năng quản lý dự án.

- Đóng góp cho tổ chức trong việc cải thiện quy trình và hướng dẫn quản lý dự án.

- Báo cáo kịp thời các vấn đề và đề xuất giải pháp xử lý đến Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên phải có Bằng Cử nhân trở lên về lĩnh vực Công nghệ thông tin, Khoa học Máy tính, Kinh doanh hoặc một chuyên ngành có liên quan.

- Ưu tiên chứng chỉ chuyên môn về Quản lý dự án (PMP / Prince 2).

- Kinh nghiệm ít nhất 3-5 năm ở vị trí Quản lý dự án. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các domain về Network, Security, CNTT, sản xuất sản phẩm phần cứng.

- Có kiến thức về tất cả các khía cạnh của CNTT, Mạng, ATTT... (Ứng dụng và Cơ sở hạ tầng).

- Hiểu các yêu cầu kinh doanh và giới hạn kỹ thuật được xác định bởi kiến trúc doanh nghiệp của tổ chức.

- Hiểu biết về nghiệp vụ đấu thầu, có kinh nghiệm làm hồ sơ thầu là lợi thế.

- Khả năng áp dụng tư duy phân tích và khái niệm vào hoạt động và lập kế hoạch dự án.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, TOEIC 450 trở lên hoặc tương đương.

- Kỹ năng cần thiết:

o Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm;

o Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện và quản lý công việc;

o Kỹ năng đàm phán;

o Kỹ năng giải quyết vấn đề;

o Kỹ năng soạn thảo văn bản, báo cáo, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu;

o Kỹ năng tham mưu, đề xuất, ra quyết định;

o Năng lực cải tiến, sáng tạo;

o Có khả năng đa nhiệm;

o Chịu được áp lực cao, năng động, có trách nhiệm và giao tiếp tốt;

o Kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt, phân tích và giải quyết vấn đề.

Tại Công ty Cổ phần công nghệ mạng Lancs Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

- Các khoản thưởng: Lương tháng 13, thưởng tết, thưởng dự án, thưởng hiệu quả kinh doanh.

- BHXH, Y Tế, Thất Nghiệp, Công đoàn, nghỉ lễ nghỉ phép đầy đủ theo luật Lao động quy định.

- Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, nhiệt tình.

- Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng cá nhân. Ban lãnh đạo tâm lý, lắng nghe và hỗ trợ hết mình.

- Team building và các hoạt động văn hóa đoàn thể đa dạng.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Trao đổi chi tiết trong vòng phỏng vấn.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ 8h30 - 18h00 và từ thứ 2 - thứ 6, 2 thứ 7/tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ mạng Lancs Việt Nam

