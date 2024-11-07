Tuyển IT Project Manager Công ty Cổ phần công nghệ mạng Lancs Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần công nghệ mạng Lancs Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
IT Project Manager

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT35

- TT3, đường số 23, KĐT Thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm

- Quản lý các dự án Product nội bộ/dự án với khách hàng về mảng CNTT, Mạng, ATTT... được giao với các kế hoạch và lịch trình chi tiết để đảm bảo chất lượng dự án.
- Xây dựng đề xuất, lập kế hoạch triển khai chi tiết cho dự án bao gồm các nội dung: phạm vi dự án, các giai đoạn thực hiện, thời gian biểu, nhân sự, tài nguyên, ngân sách dự án.
- Thiết lập các chỉ số KPI để đo lường tiến độ và hiệu quả của dự án.
- Tổ chức kick-off meeting để triển khai dự án với sự tham gia của các bên liên quan.
- Điều phối, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong nhóm dự án.
- Chủ động điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để đảm bảo hoàn thành dự án đúng hạn.
- Chuẩn bị tài liệu, kịch bản và tổ chức các buổi demo, nghiệm thu hệ thống sau khi lắp đặt.
- Viết báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư, phân tích các vấn đề tồn tại và đề xuất cải tiến cho các dự án tiếp theo.
- Xây dựng hệ thống tài liệu vận hành, bảo trì và đào tạo người sử dụng hệ thống sau khi dự án hoàn thành.
- Giao tiếp, chia sẻ và đào tạo các thành viên trong nhóm dự án để cải thiện kỹ năng quản lý dự án.
- Đóng góp cho tổ chức trong việc cải thiện quy trình và hướng dẫn quản lý dự án.
- Báo cáo kịp thời các vấn đề và đề xuất giải pháp xử lý đến Ban lãnh đạo.

- Ứng viên phải có Bằng Cử nhân trở lên về lĩnh vực Công nghệ thông tin, Khoa học Máy tính, Kinh doanh hoặc một chuyên ngành có liên quan.
- Ưu tiên chứng chỉ chuyên môn về Quản lý dự án (PMP / Prince 2).
- Kinh nghiệm ít nhất 3-5 năm ở vị trí Quản lý dự án. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các domain về Network, Security, CNTT, sản xuất sản phẩm phần cứng.
- Có kiến thức về tất cả các khía cạnh của CNTT, Mạng, ATTT... (Ứng dụng và Cơ sở hạ tầng).
- Hiểu các yêu cầu kinh doanh và giới hạn kỹ thuật được xác định bởi kiến trúc doanh nghiệp của tổ chức.
- Hiểu biết về nghiệp vụ đấu thầu, có kinh nghiệm làm hồ sơ thầu là lợi thế.
- Khả năng áp dụng tư duy phân tích và khái niệm vào hoạt động và lập kế hoạch dự án.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, TOEIC 450 trở lên hoặc tương đương.
- Kỹ năng cần thiết:
o Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm;
o Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện và quản lý công việc;
o Kỹ năng đàm phán;
o Kỹ năng giải quyết vấn đề;
o Kỹ năng soạn thảo văn bản, báo cáo, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu;
o Kỹ năng tham mưu, đề xuất, ra quyết định;
o Năng lực cải tiến, sáng tạo;
o Có khả năng đa nhiệm;
o Chịu được áp lực cao, năng động, có trách nhiệm và giao tiếp tốt;
o Kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt, phân tích và giải quyết vấn đề.

- Thu nhập cạnh tranh thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
- Các khoản thưởng: Lương tháng 13, thưởng tết, thưởng dự án, thưởng hiệu quả kinh doanh.
- BHXH, Y Tế, Thất Nghiệp, Công đoàn, nghỉ lễ nghỉ phép đầy đủ theo luật Lao động quy định.
- Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, nhiệt tình.
- Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng cá nhân. Ban lãnh đạo tâm lý, lắng nghe và hỗ trợ hết mình.
- Team building và các hoạt động văn hóa đoàn thể đa dạng.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Trao đổi chi tiết trong vòng phỏng vấn.
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ 8h30 - 18h00 và từ thứ 2 - thứ 6, 2 thứ 7/tháng.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 Số 236 Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

