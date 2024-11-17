Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty TNHH QMH Computer - Tập đoàn Quanta làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty TNHH QMH Computer - Tập đoàn Quanta làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH QMH Computer - Tập đoàn Quanta
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công Ty TNHH QMH Computer - Tập đoàn Quanta

Quản lý dự án kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án kỹ thuật Tại Công Ty TNHH QMH Computer - Tập đoàn Quanta

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nam Định: Lô CN 14, KCN Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định, Mỹ Lộc

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xác nhận tiến độ kiểm tra độ tin cậy hàng ngày với các tổ kiểm tra và báo cáo chi tiết cho khách hàng trong cuộc họp đánh giá.
- Xác nhận tiến độ/kết luận phân tích lỗi hàng ngày với các nhóm FA và báo cáo chi tiết với khách hàng trong cuộc họp FA.
- Trao đổi hằng ngày với các tổ kiểm thử và phân tích lỗi để đáp ứng kế hoạch kiểm tra

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành liên quan
- Tiếng Anh và tiếng Trung thành thạo
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật sản xuất hoặc chất lượng máy tính xách tay.
- Có kỹ năng phân tích lỗi.
- Quen thuộc với các linh kiện điện tử và quy trình sản xuất máy tính xách tay.
- Nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Công Ty TNHH QMH Computer - Tập đoàn Quanta Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh:Thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm của ứng viên, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Được nghỉ phép, nghỉ tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH QMH Computer - Tập đoàn Quanta

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH QMH Computer - Tập đoàn Quanta

Công Ty TNHH QMH Computer - Tập đoàn Quanta

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN14, Khu Công nghiệp Mỹ Thuận, Xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

