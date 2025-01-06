Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: lương, thưởng theo kết quả công việc, có cơ hội ESOP. Lương cứng 10.000.000đ – 14.000.000đ/tháng + Phụ cấp năng lực theo thứ hạng K (4.000.000đ – 15.000.000đ/tháng) + Thưởng tháng/quý + Thưởng thành tích kinh doanh. Thu nhập lên tới 40.000.000đ/tháng Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13 theo quy định và kết quả kinh doanh của công ty Con CBNV được học miễn phí các khóa học công nghệ tại TEKY Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định hiện hành. Được làm việc trong môi trường Giáo dục, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Quản lý, phân công thực hiện công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Kinh doanh về hoạt đông kinh doanh, nhân sự của bộ phận:

Phát triển chiến lược, định hướng kinh doanh, sản phẩm và các vấn đề liên quan.

Chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh và kế hoạch doanh số của trung tâm/sản phẩm giáo dục.

Quản lý, triển khai các hoạt động kinh doanh tại trung tâm và các điểm đào tạo

Hỗ trợ, đào tạo và theo sát đội ngũ chuyên viên tư vấn khi cần để giải quyết vấn đề và đảm bảo tiến độ công việc.

Trực tiếp phụ trách các khách hàng quan trọng, khách hàng doanh nghiệp, trường học

Đánh giá thị trường, các đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu thị trường định kì với sản phẩm hiện tại và đề xuất cho sản phẩm mới.

Tuyển dụng, đào tạo, quản lý, phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh.

Báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc Kinh Doanh khu vực theo lịch báo cáo đề ra.

Quản lý, lên lịch và kết hợp với đội ngũ Marketing hội sở tổ chức các sự kiện offline nhằm tạo ra được lượng khách hàng xung quanh trung tâm.

Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Thứ 2: Off

Thứ 3: 13h00 - 17h00

Ca 1: 09h00 - 18h00

Ca 2: 13h00 - 21h00

Lịch cuối tuần: Thứ 7 & CN: 9h00 - 18h00. Nghỉ trưa 1 tiếng

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ giáo dục.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương: Trưởng nhóm/trưởng phòng tuyển sinh,...

Có kỹ năng quản lý, điều hành, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, đào tạo, huấn luyện tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc

Kỹ năng tư duy/phân tích/tổng hợp

Kỹ năng sale tốt, quản lý đội ngũ

Chủ động và sáng tạo trong công việc

Nhiệt tình và có trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 40 triệu VND

Lương cứng: 16 - 19 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

