Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

-Quản lý và phát triển danh mục cho thuê:

Lên kế hoạch cho các hoạt động cho thuê, phát triển chiến lược để thu hút khách thuê mới

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng

Đảm bảo tỷ lệ lắp đầy của các khu vực cho thuê đạt mục tiêu công ty

-Thương lượng và ký kết hợp đồng cho thuê

Xây dựng các thỏa thuận, chính sách thuê phù hợp: về giá cả , điều kiện cho thuê, thời gian thuê...

Kiểm tra, giám sát Hợp đồng thuê

-Giám sát các hoạt động cho thuê

Theo dõi tiến độ thanh toán của khách thuê, xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian hợp đồng

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý vấn đề phát sinh của khách thuê (như an ninh, vệ sinh,...)

Giải quyết khiếu nại và yêu cầu của khách thuê

-Thực hiện các báo cáo và phân tích thị trường

Báo cáo tình hình cho thuê, tỷ lệ lắp đầy và doanh thu cho thuê

Nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng cho thuê

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Nam/Nữ Độ tuổi: từ 32 tuổi

Tốt nghiệp với các ngành học liên quan đến Quản trị Kinh Doanh, kinh tế,.....

Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cho thuê văn phòng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong quản lý cho thuê khu phức hợp hoặc các dự án lớn

Có kiến thức về Leasing

Thành thạo các kỹ năng về Office : Word, Excel, Powerpoint,...

Đàm phán và giao tiếp tốt

Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc hiệu quả

Chủ động, quyết đoán, có khả năng làm việc dưới áp lực

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

