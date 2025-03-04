Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PCM
- Hồ Chí Minh:
- Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, khám sức khoẻ định kỳ,...
- Tạo điều kiện phát huy tối đa giá trị bản thân
- Hỗ trợ các trang thiết bị cần thiết cho công việc
- Chế độ nghỉ phép năm, lễ tết
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
-Quản lý và phát triển danh mục cho thuê:
Lên kế hoạch cho các hoạt động cho thuê, phát triển chiến lược để thu hút khách thuê mới
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng
Đảm bảo tỷ lệ lắp đầy của các khu vực cho thuê đạt mục tiêu công ty
-Thương lượng và ký kết hợp đồng cho thuê
Xây dựng các thỏa thuận, chính sách thuê phù hợp: về giá cả , điều kiện cho thuê, thời gian thuê...
Kiểm tra, giám sát Hợp đồng thuê
-Giám sát các hoạt động cho thuê
Theo dõi tiến độ thanh toán của khách thuê, xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian hợp đồng
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý vấn đề phát sinh của khách thuê (như an ninh, vệ sinh,...)
Giải quyết khiếu nại và yêu cầu của khách thuê
-Thực hiện các báo cáo và phân tích thị trường
Báo cáo tình hình cho thuê, tỷ lệ lắp đầy và doanh thu cho thuê
Nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng cho thuê
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp với các ngành học liên quan đến Quản trị Kinh Doanh, kinh tế,.....
Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cho thuê văn phòng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong quản lý cho thuê khu phức hợp hoặc các dự án lớn
Có kiến thức về Leasing
Thành thạo các kỹ năng về Office : Word, Excel, Powerpoint,...
Đàm phán và giao tiếp tốt
Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc hiệu quả
Chủ động, quyết đoán, có khả năng làm việc dưới áp lực
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PCM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PCM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI