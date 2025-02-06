Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, thưởng Lễ/Tết theo quy định của công ty., Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm hiểu, phân tích và nghiên cứu thị trường

- Lập kế hoạch, đề xuất các phương án tiếp cận và chăm sóc khách hàng

- Có hiểu biết về ngân sách khối Nhà Nước là một lợi thế

- Tham gia chuẩn bị tài liệu và gặp gỡ trao đổi với khách hàng, tư vấn và giới thiệu sản phẩm dịch vụ mà công ty đang kinh doanh (khối Đài/Báo).

- Tìm kiếm, khai thác nguồn khách hàng mới.

- Quản lý nhóm khách hàng được giao phụ trách

- Có khả năng và kinh nghiệm thuyết trình (ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT hoặc chuyển đổi số)

- Có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm

- Có khả năng chịu được áp lực trong công việc

- Có khả năng đi công tác (biết lái xe ô tô là một lợi thế)

Tại Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.