Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần DAYONE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA
- Hồ Chí Minh: nhận 100% lương HOẶC 200% lương khi đi làm ngày sinh nhật. Đào tạo phát triển theo từng cấp bậc liên tục. Cơ chế thăng tiến rõ ràng, được đo lường cụ thể theo tháng/quý. Học piano miễn phí trọn đời trên toàn hệ thống. Có HĐLĐ + BH thất nghiệp. Đóng BHXH/BHYT 100% lương. Chế độ ốm đau/thai sản/hôn hỉ/tang chế., Quận 1
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Đào tạo và hướng dẫn đội ngũ nhân viên sale.
Lập kế hoạch bán hàng, kinh doanh.
Giám sát và xây dựng đội ngũ nhân viên.
Thực hiện các kế hoạch, chính sách bán hàng của công ty.
Đảm bảo chất lượng Dịch vụ Khách hàng.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm bán hàng là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Có tinh thần dịch vụ khách hàng.
Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI