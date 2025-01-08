Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần DAYONE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: nhận 100% lương HOẶC 200% lương khi đi làm ngày sinh nhật. Đào tạo phát triển theo từng cấp bậc liên tục. Cơ chế thăng tiến rõ ràng, được đo lường cụ thể theo tháng/quý. Học piano miễn phí trọn đời trên toàn hệ thống. Có HĐLĐ + BH thất nghiệp. Đóng BHXH/BHYT 100% lương. Chế độ ốm đau/thai sản/hôn hỉ/tang chế., Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đào tạo và hướng dẫn đội ngũ nhân viên sale.

Lập kế hoạch bán hàng, kinh doanh.

Giám sát và xây dựng đội ngũ nhân viên.

Thực hiện các kế hoạch, chính sách bán hàng của công ty.

Đảm bảo chất lượng Dịch vụ Khách hàng.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm bán hàng trực tiếp trước đây là một lợi thế (ưu tiên các nhân sự có kinh nghiệm bán hàng ở lĩnh vực Ngoại ngữ, Fitness, âm nhạc...).

Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm bán hàng là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Có tinh thần dịch vụ khách hàng.

Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.