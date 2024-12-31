Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Quản lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/03/2025
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Quản lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

TÓM TẮT CÔNG VIỆC:
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Mua hàng về việc đảm bảo hoạch định nhu cầu và cung ứng nguyên vật liệu (NVL) đúng, đủ, phù hợp; duy trì mức tồn kho NVL an toàn, hiệu quả.
NHIỆM VỤ CHÍNH:
- Quản lý đặc tính, mục đích sử dụng của hàng hóa và yêu cầu về hàng hóa từ các bên liên quan; Đề xuất cách thức quản lý thông tin về yêu cầu của hàng hóa một cách thống nhất, đầy đủ, hiệu quả và kịp thời.
- Tổ chức thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu theo từng nhóm hàng riêng biệt: đạt yêu cầu kỹ thuật, đầy đủ, kịp thời với chi phí tối ưu cho một khu vực, một địa bàn cụ thể; Hướng dẫn và giám sát tình hình thực hiện của nhân viên trong việc quản lý yêu cầu về hàng hóa.
- Tìm kiếm, đề xuất mặt hàng, nguồn hàng tương đương, hoặc có thể thay thế cho các NVL hiện hữu; Đề xuất cách thức quản lý thông tin về đặc tính hàng hóa, các mặt hàng có thể thay thế và phương pháp so sánh, đánh giá tính phù hợp, khả thi, kinh tế của mặt hàng thay thế
- Lập Kế hoạch mua sắm, Kế hoạch điều chuyển cho năm và cho từng giai đoạn; Phân loại, đánh giá mức độ ưu tiên của nhu cầu mua hàng. Xác định mua nguyên năm, mua theo chu kỳ hay mua theo đơn đặt hàng.
- Xác định và quản lý ngân sách, giá, chi phí mua sắm dựa trên các phân tích về môi trường bên ngoài, thông tin ngành

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10, Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

