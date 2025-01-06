Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH truyền thông Starlight Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Công ty TNHH truyền thông Starlight Media
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Công ty TNHH truyền thông Starlight Media

Quản lý kinh doanh

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

• Xây dựng và triển khai kế hoạch bán hàng, thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng thị trường cho các sản phẩm tài chính của công ty.
• Phụ trách xây dựng, đào tạo và quản lý đội ngũ kinh doanh, khích lệ đội nhóm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh.
• Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có và tích cực tìm kiếm, mở rộng nguồn khách hàng mới, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
• Theo dõi số liệu kinh doanh, phân tích doanh số kinh doanh và định kỳ báo cáo kết quả lên ban lãnh đạo.
• Phối hợp với bộ phận Sales và các bộ phận liên quan để đảm bảo quy trình kinh doanh diễn ra thuận lợi.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn: Không yêu cầu bằng cấp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan.
• Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý đội nhóm.
• Kỹ năng chuyên môn:
• Thành thạo các công cụ nghiên cứu và phân tích thị trường, có thể định vị chính xác thị trường mục tiêu.
• Khả năng lãnh đạo: Có kỹ năng truyền cảm hứng, giao tiếp tốt và khả năng quản lý đội nhóm xuất sắc.
• Yêu cầu khác: Sẵn sàng đi công tác, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng.

Tại Công ty TNHH truyền thông Starlight Media Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 50 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH truyền thông Starlight Media

Công ty TNHH truyền thông Starlight Media

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 5/5 Trần Cao Vân, phường 11, quận Phú Nhuận

