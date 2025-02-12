Tuyển Quản lý kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN EURO HEALTHCARE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN EURO HEALTHCARE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN EURO HEALTHCARE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN EURO HEALTHCARE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: • Mức lương thỏa thuận (dựa trên kinh nghiệm) và các khoản phụ cấp. • Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và trách nhiệm. • Các quyền lợi khác của công ty như đào tạo, trang thiết bị làm việc. • Tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm Thất nghiệp theo quy định. • Đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chiến lược và Kế hoạch Kinh doanh
• Phát triển và triển khai các chiến lược kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong các phân khúc bán hàng thầu và OTC.
• Phân tích xu hướng thị trường, bối cảnh cạnh tranh và nhu cầu khách hàng để xác định cơ hội tăng trưởng.
• Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm, ngân sách và dự báo.
- Phát triển Kinh doanh và Thị trường
• Dẫn dắt đội ngũ bán hàng đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trong các kênh thầu và OTC.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với các bên liên quan chính, bao gồm cơ quan chính phủ, nhà phân phối và các nhà cung cấp dịch vụ y tế.
• Giám sát quy trình nộp thầu, đảm bảo tuân thủ các quy định và phù hợp với mục tiêu của công ty.
• Mở rộng danh mục sản phẩm OTC và thúc đẩy thâm nhập vào các kênh bán lẻ và nhà thuốc.- Quản lý Hoạt động
• Đảm bảo hiệu quả hoạt động trong chuỗi cung ứng, quản lý tồn kho và hậu cần để hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh.
• Giám sát và quản lý hiệu suất kinh doanh thông qua các chỉ số KPI và báo cáo thường xuyên.
• Phối hợp chặt chẽ với các đội nhóm chức năng (ví dụ: Marketing, Tài chính, Pháp lý) để đảm bảo đồng bộ với mục tiêu công ty.
- Lãnh đạo Đội ngũ
• Tuyển dụng, đào tạo và hướng dẫn một đội ngũ làm việc hiệu quả cao.
• Thúc đẩy văn hóa trách nhiệm, đổi mới và cải tiến liên tục.
• Cung cấp định hướng và hỗ trợ đội ngũ để vượt qua thử thách và đạt được mục tiêu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 5-7 năm kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, bán hàng hoặc lĩnh vực liên quan, tập trung vào bán hàng thầu và/hoặc kinh doanh OTC.
• Có thành tích nổi bật trong việc quản lý hoạt động bán hàng và đạt được các mục tiêu trong môi trường cạnh tranh.
• Hiểu biết sâu rộng về thị trường chăm sóc sức khỏe, dược phẩm tại Việt Nam

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN EURO HEALTHCARE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN EURO HEALTHCARE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN EURO HEALTHCARE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN EURO HEALTHCARE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: The Manor officetel, G920 số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

