Tuyển Quản lý kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN EURO HEALTHCARE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc

- Chiến lược và Kế hoạch Kinh doanh

• Phát triển và triển khai các chiến lược kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong các phân khúc bán hàng thầu và OTC.

• Phân tích xu hướng thị trường, bối cảnh cạnh tranh và nhu cầu khách hàng để xác định cơ hội tăng trưởng.

• Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm, ngân sách và dự báo.

- Phát triển Kinh doanh và Thị trường

• Dẫn dắt đội ngũ bán hàng đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trong các kênh thầu và OTC.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với các bên liên quan chính, bao gồm cơ quan chính phủ, nhà phân phối và các nhà cung cấp dịch vụ y tế.

• Giám sát quy trình nộp thầu, đảm bảo tuân thủ các quy định và phù hợp với mục tiêu của công ty.

• Mở rộng danh mục sản phẩm OTC và thúc đẩy thâm nhập vào các kênh bán lẻ và nhà thuốc.- Quản lý Hoạt động

• Đảm bảo hiệu quả hoạt động trong chuỗi cung ứng, quản lý tồn kho và hậu cần để hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh.

• Giám sát và quản lý hiệu suất kinh doanh thông qua các chỉ số KPI và báo cáo thường xuyên.

• Phối hợp chặt chẽ với các đội nhóm chức năng (ví dụ: Marketing, Tài chính, Pháp lý) để đảm bảo đồng bộ với mục tiêu công ty.

- Lãnh đạo Đội ngũ

• Tuyển dụng, đào tạo và hướng dẫn một đội ngũ làm việc hiệu quả cao.

• Thúc đẩy văn hóa trách nhiệm, đổi mới và cải tiến liên tục.

• Cung cấp định hướng và hỗ trợ đội ngũ để vượt qua thử thách và đạt được mục tiêu.

Yêu Cầu Công Việc

• Tối thiểu 5-7 năm kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, bán hàng hoặc lĩnh vực liên quan, tập trung vào bán hàng thầu và/hoặc kinh doanh OTC.

• Có thành tích nổi bật trong việc quản lý hoạt động bán hàng và đạt được các mục tiêu trong môi trường cạnh tranh.

• Hiểu biết sâu rộng về thị trường chăm sóc sức khỏe, dược phẩm tại Việt Nam

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

