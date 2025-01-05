Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Mức lương cạnh tranh Thử việc nhận 100% lương Được hưởng chế độ % kinh doanh áp dụng cho cấp quản lý Được hưởng chế độ tăng lương theo thâm niên dựa trên kết quả công việc Được hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định, du lịch, khám sức khỏe định kỳ,... Được hưởng chế độ nghỉ phép năm theo quy định Được hưởng chế độ thưởng lễ, thưởng tết, thưởng cuối năm... Có cơ hội đào tạo ở nước ngoài và trong nước Có cơ hội thăng tiến và làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc về quản lý và điều hành đội kinh doanh (sales team) được giao theo dải sản phẩm và theo phạm vi thị trường; đảm bảo đạt các chỉ tiêu về bán hàng và các chỉ tiêu về chuyên môn đối với cá nhân cũng như toàn nhóm

Lập kế hoạch và phân công công việc kinh doanh cho các thành viên thuộc quyền quản lý

Đào tạo kỹ năng về bán hàng, sản phẩm, ứng dụng, thị trường cho các nhân viên thuộc quyền quản lý

Xây dựng kế hoạch xúc tiến thị trường theo phạm vi được giao và phân công thực hiện

Thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo thị trường và các loại báo cáo liên quan tới cấp quản lý và hãng sản xuất theo phân công của cấp quản lý

Tham gia các khoá đào tạo về quản lý, về sản phẩm, về ứng dụng, về thị trưởng ở trong và ngoài nước theo phân công

Thực hiện các công việc về chuyên môn bán hàng & kinh doanh liên quan khác theo phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tham vọng thăng tiến về nghề nghiệp và chuyên môn

Tốt nghiệp các ngành kỹ thuật về điện, điện tử, viễn thông, cơ khí, hóa, lý, công nghệ sinh học, môi trường hoặc các chuyên ngành về ngoại thương, ngoại ngữ...

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm đã từng làm ở các vị trí tương tự

Sử dụng tin học văn phòng thành thạo

Ưu tiên ứng viên nói và viết tiếng Anh thành thạo

Hình thức ưa nhìn, sức khoẻ tốt, hoạt bát, năng động

Có khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, sẵn sàng đi công tác

Tại Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 18 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam

