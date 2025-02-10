Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 60 Triệu

Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt

Mức lương
20 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thứ 2

- Thứ 6 (7h30

- 12h00; 13h30

- 17h00); Thứ 7 (7h30

- 12h00), Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 60 Triệu

Hỗ trợ, đào tạo và phát triển đội nhóm .
Giám sát và triển khai kế hoạch bán hàng cho đội nhóm .
Hỗ trợ đội nhóm trong việc đàm phán với khách hàng theo chính sách và hợp đồng của Công ty.
Chịu trách nhiệm quản lý, chăm sóc, bán hàng trên địa bàn phụ trách.
Lên kế hoạch giới thiệu sản phẩm mới đến các khách hàng là bệnh viện, phòng khám.
Tìm hiểu mở rộng thị trường, tăng số lượng khách hàng mới tại địa bàn được giao.
Lập kế hoạch và làm báo cáo kinh doanh theo tháng/quý/năm của khu vực.
Phối hợp cùng Kế toán công nợ để nhắc nợ nếu Khách hàng quá hạn thanh toán.
Các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc.

Với Mức Lương 20 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành QTKD, Kinh tế, Marketing, Dược, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh
Có ít nhất kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh tối thiểu 2 năm, ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh.
Chấp nhận ứng viên có kinh ngiệm trong các lĩnh vực khác như: Bảo Hiểm, Bất Động Sản, Tài chính ngân hàng...Chuyên môn sẽ được đào tạo.
Có ngoại hình, Giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ, thuyết phục khách hàng.
Có kinh nghiệm setup đội ngũ và thiết lập mối quan hệ với khách hàng
Chủ động, ham học hỏi, nhanh nhẹn, hòa đồng, có tinh thần làm việc tích cực.
Có khả năng xây dựng đội nhóm, kỹ năng lập kế hoạch.

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 60 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt

Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 456/50 Đường Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

