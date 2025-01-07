Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Mức lương cạnh tranh,tương xứng với năng lực. Gói chăm sóc làm đẹp cho bản thân và người thân không giới hạn. Thực hiện đầy đủ các khoản BH, Thuế, đảm bảo quyền lợi cho nhân viên. Trả lương đầy đủ, đúng hạn. Thưởng tháng 13, Bonus hằng năm theo hiệu suất công việc. Team building party,company trip,.... Nhiều chương trình đào tạo, hoạt động nội bộ thú vị dành riêng cho nhân viên được tổ chức thường xuyên., Quận 10

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh

Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu tháng.

Khai thác khách hàng và phát triển số lượng khách hàng mới mỗi tháng (phát triểnkinh doanh khu vực trực thuộc , phối hợp với đối tác , phát tờ rơi , quảng bá sp ...)

Nghiên cứu , khảo sát nhu cầu và thị hiếu của thị trường , sự hiểu biết của KH với các dòng sản phẩm do cty cung cấp , lẫn sp dịch vụ của đối thủ cạnh tranh

Xây dựng kế hoạch hoạt động cho cơ sở và liên kết giữa các bộ phận và tổ chức thực hiện

Giải quyết các sự việc phát sinh.

Ngoại giao, liên kết đối tác, khách hàng và đại diện chịu trách nhiệm trực tiếp cơ sở

Đảm bảo cơ sở hoạt động theo quy định/ kiểm soát các quy trinh và văn hóa của công ty.

Tuyển dụng, tuyển chọn, phân công và đào tạo nhân viên mới( nhân viên hiểu rõ quy trình vận hanh của công ty )

Đánh giá kết quả công việc và năng lực của nhân viên định kỳ.

Đảm bảo doanh thu và điều tiết chi phí cho cơ sở.

Kiểm soát / chịu trách nhiệmvề việc bán sản phẩm / thu tiền ở cơ sở

Quản lý dịch vụ và tài sản

Giải quyết sự cố và khiếu nại khách hàng

Báo cáo hoạt động tại cơ sở

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm quản lý ít nhất 01 năm (Trong ngành TMV, Spa, Nha khoa là lợi thế)

Có ngoại hình ưa nhìn là lợi thế

Có sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

