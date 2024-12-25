Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Thương mại điện tử GM Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 12, Pearl Plaza, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25., Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Xây dựng chiến lược kinh doanh

Đánh giá xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng và các yếu tố cạnh tranh để điều chỉnh chiến lược quảng cáo, bán hàng.

Giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên bán hàng và thực hiện các biện pháp cải thiện năng suất.

Quản lý các mối quan hệ khách hàng:

Báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, đánh giá hoạt động của đội ngũ và đề xuất các giải pháp cải tiến.

Đảm bảo các chiến lược kinh doanh phù hợp với các mục tiêu tổng thể của công ty.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành liên quan.

Trình độ học vấn

Kinh nghiệm: Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc bán hàng thương mại điện tử, với ít nhất 2-3 năm ở vị trí quản lý.

Kinh nghiệm

Có kỹ năng quản lý, điều hành, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, đào tạo, huấn luyện tốt.

Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử GM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, tương xứng năng lực;

Thưởng KPI và hoa hồng cao

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật Việt Nam;

Du lịch hàng năm và các chương trình phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử GM Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin