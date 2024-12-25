Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Thương mại điện tử GM Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử GM Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Tầng 12, Pearl Plaza, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25., Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Xây dựng chiến lược kinh doanh
Đánh giá xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng và các yếu tố cạnh tranh để điều chỉnh chiến lược quảng cáo, bán hàng.
Giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên bán hàng và thực hiện các biện pháp cải thiện năng suất.
Quản lý các mối quan hệ khách hàng:
Báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, đánh giá hoạt động của đội ngũ và đề xuất các giải pháp cải tiến.
Đảm bảo các chiến lược kinh doanh phù hợp với các mục tiêu tổng thể của công ty.
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn
Kinh nghiệm: Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc bán hàng thương mại điện tử, với ít nhất 2-3 năm ở vị trí quản lý.
Kinh nghiệm
Có kỹ năng quản lý, điều hành, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, đào tạo, huấn luyện tốt.
Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử GM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng KPI và hoa hồng cao
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật Việt Nam;
Du lịch hàng năm và các chương trình phúc lợi khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử GM Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
