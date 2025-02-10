Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma

Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 40/27 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Từ 30 Triệu

- Quản Lý kinh doanh. Xây dựng và mở rộng kinh doanh danh mục sản phẩm công ty kênh ETC trên toàn Quốc
- Lập kế hoạch hoạt động để hoàn thành mục tiêu theo định hướng công ty.
- Đào tạo huấn luyện trình dược viên ETC. Giám sát kinh doanh toàn Quốc
- Tham gia tổ chức chương trình hội nghị hội thảo về sản phẩm của công ty toàn Quốc.
- Phát triển thị trường, phát triển sản phẩm thông qua việc thực hiện tốt doanh số khoán, mở địa bàn.
- Xây dựng danh mục toàn quốc.

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm Quản lý TDV kênh ETC từ 05 năm trở lên. Biết xây dựng danh mục toàn Quốc.
Có kinh nghiệm làm Quản lý TDV kênh ETC từ 05 năm trở lên
- Tốt nghiệp Dược sĩ Đại học hoặc Đại học khác chuyên ngành quản trị, maketting, kinh tế.
- NHẠY BÉN và TƯ DUY PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ TỐT. Có tố chất lãnh đạo, biết điều hành đội nhóm. Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.
- biết KỶ LUẬT trong công việc.
- Yêu cầu độ tuổi: Nam, nữ từ 35 tuổi- 48 tuổi.
Quyền lợi:

Tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 40/27 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

