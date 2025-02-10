Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương thỏa thuận phù hợp với năng lực ứng viên, Upto 30tr + thưởng theo KPI dự án Thưởng hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính tổng thu nhập lên đến 16 tháng lương Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04 - 1/5; 2/9; Trung thu...) sinh nhật,hiếu - hỷ... Review đánh giá tăng lương hàng năm Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ... theo luật lao động Làm việc tại công ty quy mô lớn, quy trình làm việc chuyên nghiệp, được khuyến khích sáng tạo và phát triển các ý , Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Phối hợp với PO/PM trong quá trình xây dựng và phát triển sản phẩm nhằm tối ưu sản phẩm dịch vụ

Đánh giá, xác định các cơ hội kinh doanh mới nhằm thúc đẩy tỷ lệ tăng trưởng trên thị trường hiện tại và trong tương lai cho các sản phẩm/dịch vụ phụ trách

Xác định và lập kế hoạch phát triển khách hàng đối tác hiện có, duy trì kết nối cải thiện hiệu quả kinh doanh

Quản lý, xây dựng và điều phối hoạt động kinh doanh trung tâm theo mục tiêu đã định

Cập nhật, phân tích tính năng sản phẩm, dịch vụ từ đó trình bày phương án, kế hoạch kinh doanh, giải pháp phù hợp với khách hàng.

Tuyển dụng, quản lý và đào tạo nhân viên kinh doanh mới.

Thường xuyên đánh giá năng lực nhân viên thường xuyên để xác định vấn đề cần thay đổi hoặc đưa ra chương trình đào tạo thích hợp

Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu (nếu có).

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, hoặc các ngành liên quan;

Có từ 5 năm kinh nghiệm Kinh doanh trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý.

Ưu tiên có kinh nghiệm setup, build team cho các sản phẩm/dự án về công nghệ, giải pháp.

Kỹ năng Giao tiếp; Thuyết trình; Đàm phán/thuyết phục;

Lập kế hoạch và giải quyết vấn đề tốt

Nhanh nhẹn, cẩn thận, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

