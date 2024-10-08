Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 169 Trần Phú, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Kiểm soát tất cả chi phí và doanh thu tại cửa hàng, làm báo cáo thu chi hàng ngày và hàng tháng.

- Tư vấn cho khách và chốt đơn đưa cho bộ phận bếp.

- Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự cho cửa hàng.

- Hướng dẫn, đào tạo nhân viên theo tiêu chuẩn.

- Quản lý, phân ca, sắp xếp công việc cho nhân viên theo khung chung của công ty.

- Đảm bảo nhân viên làm việc đúng quy trình, nội quy của công ty.

- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ

- Kinh nghiệm 3 năm về mảng nhà hàng (bắt buộc).

-Tiếng Hàn giao tiếp (không yêu cầu có bằng topik) hoặc tiếng anh giao tiếp

- Siêng năng, chăm chỉ, hiền lành.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: khởi điểm 18-20 triệu

- Ăn cơm tại nhà hàng/ phụ cấp tiền cơm theo ngày

- Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với người nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin