Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 10, Nhị Bình 4, Hóc Môn,Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

-Kiểm tra, bốc tách khối lượng dựa trên bản vẽ hoặc mẫu có sẵn theo yêu cầu.

-Lên phương án và điều phối sản xuất.

- Lên kế hoạch, đề xuất sử dụng nhân sự cho từng xưởng sản xuất, tất cả dự án, hoặc dự án được chỉ định của công ty

-Quản lý, điều phối nhân sự của các đội thầu phụ và thợ khoán.

-Lập kế hoạch, kiểm soát, kiểm tra tiến độ thi công.

-Trực tiếp giám sát thi công, lắp đặt hoàn thiện trên công trường.

-Quản lý hồ sơ thiết kế sản phẩm kinh doanh và sản xuất.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên biết thiết kế 2D, 3D là lợi thế

-Có kinh nghiệm điều phối, giám sát nhân sự

-Đã có kinh nghiệm giám sát trong lĩnh vực nội thất, hoặc xây dựng.

-Đi công tác trong và ngoài thành phố (Hà Nội, Phú Quốc...). Lưu ý: đặc thù công việc đi công tác theo công trình. Tuy nhiên, chỉ công trình ngắn ngày từ 3 -5 - 15 ngày.

-Có kiến thức về đọc hiểu bảng vẽ, vật liệu sản xuất thi công.

-Làm việc trực tiếp tại công trình thi công và đảm bảo thời gian làm việc theo tiến độ dự án

Tại công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 14 - 18 triệu + thưởng dự án => trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

-Mỗi tháng có 1 công phép (có hưởng lương)

- Tham gia BHXH, BHTN BHYT theo quy định của Pháp Luật

-Chế độ lương tháng 13 và thưởng hiệu quả kinh doanh theo chính sách đãi ngộ của công ty.

-Công tác ngoài thành phố: công ty hỗ trợ tất cả công tác phí như di chuyển, phụ cấp ăn uống và chỗ ở.

-Phụ cấp cơm công trường (tuỳ vào dự án) + xăng xe di chuyển phát sinh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin