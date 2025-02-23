Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Petro Bình Phước làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 86 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Kiểm tra theo dõi tất cả các đơn gửi hàng tại trạm đảm bảo đúng giá cước và hàng thực tế.

Kiểm tra hàng khách gửi (hàng đi và hàng về) của các ca tại trạm đảm bảo đúng đủ so với thực tế.

Sắp xếp bố trí điều động xe trung chuyển hàng hóa (nếu có) đảm bảo trả hàng cho khách đúng hẹn.

Quản lý kiểm tra tiền cước mỗi ca/mỗi ngày đảm bảo đúng đủ trước khi nộp về công ty

Hỗ trợ với các bộ phận trong việc xử lý các sự cố về hành khách và hàng hóa.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng các chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh/ Quản Lý Vận Tải

Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm trong lĩnh vực Quản Lý Vận Tải

Sử dụng thành thạo máy vi tính.

Kỷ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Tuổi từ 25 đến 45 tuổi

Tại Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Petro Bình Phước Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Trên 10 triệu/tháng

Chính sách: thưởng KPI, thưởng Lễ Tết

Chế độ: Tham gia BHYT, BHXH, BHTN...và các chế độ khác theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Petro Bình Phước

