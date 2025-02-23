Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Petro Bình Phước làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Petro Bình Phước làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Petro Bình Phước
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Petro Bình Phước

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Petro Bình Phước

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 86 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Kiểm tra theo dõi tất cả các đơn gửi hàng tại trạm đảm bảo đúng giá cước và hàng thực tế.
Kiểm tra hàng khách gửi (hàng đi và hàng về) của các ca tại trạm đảm bảo đúng đủ so với thực tế.
Sắp xếp bố trí điều động xe trung chuyển hàng hóa (nếu có) đảm bảo trả hàng cho khách đúng hẹn.
Quản lý kiểm tra tiền cước mỗi ca/mỗi ngày đảm bảo đúng đủ trước khi nộp về công ty
Hỗ trợ với các bộ phận trong việc xử lý các sự cố về hành khách và hàng hóa.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng các chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh/ Quản Lý Vận Tải
Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm trong lĩnh vực Quản Lý Vận Tải
Sử dụng thành thạo máy vi tính.
Kỷ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Tuổi từ 25 đến 45 tuổi

Tại Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Petro Bình Phước Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Trên 10 triệu/tháng
Chính sách: thưởng KPI, thưởng Lễ Tết
Chế độ: Tham gia BHYT, BHXH, BHTN...và các chế độ khác theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Petro Bình Phước

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Petro Bình Phước

Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Petro Bình Phước

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 86 An Dương Vương - P.9 - Q.5 - Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

