Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Từ Sơn, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế dây điện và quản lý sản xuất

Đúc dây điện và sản xuất lắp ráp dây dẫn

Thực hiện thao tác kiểm tra các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc

Cải tiến và đưa ra giải pháp khi phát sinh vấn đề

Đảm bảo tải trọng, đường truyền điện

Trao đổi chi tiết hơn trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành về điện, kỹ thuật,...

Kinh nghiệm từ 3 năm làm việc về điện, bán dẫn,..

Có kinh nghiệm về kiểm tra chất lượng, an toàn điện và đọc bản vẽ điện

Kinh nghiệm làm về sản xuất dây điện

Có chuyên môn về sản xuất dây điện (Cable) (QLSX, Thiết kế, Sản xuất)

Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Quà chúc mừng sinh nhật

Công ty có xe đưa đón dành cho nhân viên

Ăn các bữa tại công ty

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Cung cấp máy tính cho nhân viên

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

12 ngày nghỉ phép có lương

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA

