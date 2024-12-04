Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Từ Sơn, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế dây điện và quản lý sản xuất
Đúc dây điện và sản xuất lắp ráp dây dẫn
Thực hiện thao tác kiểm tra các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc
Cải tiến và đưa ra giải pháp khi phát sinh vấn đề
Đảm bảo tải trọng, đường truyền điện
Trao đổi chi tiết hơn trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành về điện, kỹ thuật,...
Kinh nghiệm từ 3 năm làm việc về điện, bán dẫn,..
Có kinh nghiệm về kiểm tra chất lượng, an toàn điện và đọc bản vẽ điện
Kinh nghiệm làm về sản xuất dây điện
Có chuyên môn về sản xuất dây điện (Cable) (QLSX, Thiết kế, Sản xuất)

Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Quà chúc mừng sinh nhật
Công ty có xe đưa đón dành cho nhân viên
Ăn các bữa tại công ty
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Cung cấp máy tính cho nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
12 ngày nghỉ phép có lương
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Đường TS3, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

