Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Quản lý

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
- Hà Nội: content SEO, Content viral, content quảng cáo.

- Công ty thường xuyên có các cơ hội nghề nghiệp mới, ưu tiên và khuyến khích nhân sự nội bộ để phát triển kỹ năng và thăng tiến sự nghiệp.

- Cơ hội học tập, cập nhật và nắm bắt các xu hướng mới nhất về AI (trí tuệ nhân tạo), marketing, kinh doanh, nhân sự, đào tạo.

- Miễn phí 100% các khoá học tại Trường doanh nhân HBR.

- Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo; 50% các khóa học tại BingGo Leaders.

- Gói đào tạo phát triển năng lự, Quận Cầu Giấy

- Lên kế hoạch, trực tiếp sản xuất nội dung và hình ảnh, chia sẻ thông tin hữu ích về: kiến thức tiếng Anh, kinh nghiệm học tiếng Anh, tin tức giáo dục, đời sống sinh viên/người đi làm,...
- Bắt trend, sáng tạo kịch bản, sản xuất bài đăng cho các fanpage của công ty: Tiếng Anh giao tiếp Langmaster và 30 Phút Tiếng Anh Mỗi Ngày
- Cập nhật thông tin hữu ích đáp ứng nhu cầu của người học tiếng Anh nói chung và khách hàng mục tiêu nói riêng.
- Quản lý group facebook của công ty.
- Hỗ trợ các đội nhóm, phòng ban khác
- Chăm kênh, theo dõi hiệu quả bài đăng theo kế hoạch.
- Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định của đội nhóm và quản lý trực tiếp định kì và khi được yêu cầu.

- Trình độ tiếng Anh tương đương 850 TOEIC hoặc 6.0 IELTS
- Có kinh nghiệm xây dựng, sản xuất content viral hoặc quản trị page từ 6 tháng trở lên
- Có định hướng theo đuổi về Content Viral, Content Marketing
- Sử dụng cơ bản các công cụ chỉnh sửa hình ảnh, video trên máy tính và điện thoại: Canva, PTS, ...

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 9 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 139 Cầu Giấy, Hà Nội

