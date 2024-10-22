Tuyển Quản lý NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG Pro Company
- Hồ Chí Minh: Tầng 3
- Tòa nhà The Hallmark, Tháp A, KĐT mới Thủ Thiêm, Đường Trần Bạch Đằng, Phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TPHCM, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển kinh doanh thẻ và kiểm soát nợ thẻ
Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh
Quản lý, báo cáo và thúc đẩy kinh doanh thẻ tại các kênh kinh doanh thẻ tại các Đơn vị kinh doanh
Đầu mối ghi nhận, xử lý các phản hồi vướng mắc của Đơn vị kinh doanh liên quan đến hoạt động kinh doanh Thẻ
Các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan
Ưu tiên có kiến thức về sản phẩm/dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là sản phẩm Thẻ
Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng văn phòng (Excel, Word, Visio, PowerPoint, ...)
Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực
Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công
Khả năng phân tích, đánh giá vấn đề phát sinh, từ đó đề xuất phương pháp thực hiện
Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách lương, thưởng cạnh tranh trên thị trường
Cơ hội được đào tạo, phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ và huấn luyện chuyên sâu
Nhiều chương trình Thi đua kinh doanh trong nội bộ với những giải thưởng hấp dẫn dành cho nhân viên
Chế độ phụ cấp bao gồm đồng phục, ăn trưa, di chuyển,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
