Tuyển Quản lý NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3 - Tòa nhà The Hallmark, Tháp A, KĐT mới Thủ Thiêm, Đường Trần Bạch Đằng, Phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TPHCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển kinh doanh thẻ và kiểm soát nợ thẻ Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh Quản lý, báo cáo và thúc đẩy kinh doanh thẻ tại các kênh kinh doanh thẻ tại các Đơn vị kinh doanh Đầu mối ghi nhận, xử lý các phản hồi vướng mắc của Đơn vị kinh doanh liên quan đến hoạt động kinh doanh Thẻ Các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan Ưu tiên có kiến thức về sản phẩm/dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là sản phẩm Thẻ Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng văn phòng (Excel, Word, Visio, PowerPoint, ...) Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công Khả năng phân tích, đánh giá vấn đề phát sinh, từ đó đề xuất phương pháp thực hiện

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương, thưởng cạnh tranh trên thị trường Cơ hội được đào tạo, phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ và huấn luyện chuyên sâu Nhiều chương trình Thi đua kinh doanh trong nội bộ với những giải thưởng hấp dẫn dành cho nhân viên Chế độ phụ cấp bao gồm đồng phục, ăn trưa, di chuyển,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG Pro Company

