Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: I32 Muồng Tím , Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đọc phân tích dữ liệu, nhập dữ liệu từ hồ sơ địa chính lên phần mềm: thông tin thửa đất, Giấy chứng nhận,...

- Đo đạc, lập bản đồ địa chính;

- Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đăng ký biến động, sang tên sổ đất);

- Thực hiện các thủ tục tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

- Quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất; và đăng ký kế hoạch sử dụng đất với cơ quan chức năng;

- Thống kê, kiểm kê đất đai và lưu trữ hồ sơ một cách khoa học.

- Nghiên cứu nắm bắt các cơ chế chính sách pháp luật liên quan đến pháp lý về đất đai, dự án để tham mưu cho công ty;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có thể đi công tác tỉnh

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, cơ hội phát triển và thăng tiến;

- Được hưởng BHXH, BHYT, các phúc lợi theo quy định của Công ty phù hợp với luật Lao động hiện hành;

- Các chế độ thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13;

- Tham quan, du lịch trong và ngoài nước hằng năm theo kế hoạch của công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH

