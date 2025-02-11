Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Yura Corporation Bắc Ninh - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty TNHH Yura Corporation Bắc Ninh - Chi Nhánh Hà Nội
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Cụm CN Tân Chi
- xã Tân Chi
- huyện Tiên Du
- tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý nhân lực
- Quản lý sản lượng line
- Phát sinh vấn đề tìm hiểu và cải tiến
- Thực hiện các yêu cầu công việc theo chỉ đạo của cấp trên nếu có
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Yura Corporation Bắc Ninh - Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
Thu nhập hấp dẫn
Thu nhập hấp dẫn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yura Corporation Bắc Ninh - Chi Nhánh Hà Nội
