Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Yura Corporation Bắc Ninh - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Yura Corporation Bắc Ninh - Chi Nhánh Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty TNHH Yura Corporation Bắc Ninh - Chi Nhánh Hà Nội

Quản lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty TNHH Yura Corporation Bắc Ninh - Chi Nhánh Hà Nội

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Cụm CN Tân Chi

- xã Tân Chi

- huyện Tiên Du

- tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý nhân lực
- Quản lý sản lượng line
- Phát sinh vấn đề tìm hiểu và cải tiến
- Thực hiện các yêu cầu công việc theo chỉ đạo của cấp trên nếu có

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu tiếng
- Giới tính: Nam/Nữ
- Có tinh thần trách nhiệm cao
- Chịu được áp lực công việc, có thể tăng ca
- Kinh nghiệm quản lý tại các công ty sản xuất tối thiểu 1 năm
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Kỹ năng excel tốt
Chế độ đãi ngộ:
- Lương thỏa thuận
- Thưởng 190% lương cơ bản/ năm

Tại Công Ty TNHH Yura Corporation Bắc Ninh - Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Thu nhập hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yura Corporation Bắc Ninh - Chi Nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Yura Corporation Bắc Ninh - Chi Nhánh Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 10, tòa nhà Richy, tổ 44, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

