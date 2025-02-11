Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Yura Corporation Bắc Ninh - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Cụm CN Tân Chi - xã Tân Chi - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý nhân lực

- Quản lý sản lượng line

- Phát sinh vấn đề tìm hiểu và cải tiến

- Thực hiện các yêu cầu công việc theo chỉ đạo của cấp trên nếu có

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu tiếng

- Giới tính: Nam/Nữ

- Có tinh thần trách nhiệm cao

- Chịu được áp lực công việc, có thể tăng ca

- Kinh nghiệm quản lý tại các công ty sản xuất tối thiểu 1 năm

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Kỹ năng excel tốt

Kỹ năng excel tốt

Chế độ đãi ngộ:

- Lương thỏa thuận

- Thưởng 190% lương cơ bản/ năm

Tại Công Ty TNHH Yura Corporation Bắc Ninh - Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Thu nhập hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yura Corporation Bắc Ninh - Chi Nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin