Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH AMPHENOL COMMUNICATION ELECTRONICS VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH AMPHENOL COMMUNICATION ELECTRONICS VIỆT NAM
- Bắc Ninh: AMPHENOL SPECTRA
- STRIP VIỆT NAM, Factory No. 01, Lot CN2
- 4 and CN9
- 7, Yen Phong Industrial Park (Extended Zone), Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Từ 15 Triệu
1. Tiếp nhận, lưu trữ, phát hành, sửa đổi tài liệu được kiểm soát vào hệ thống quy trình SSV
2. Đăng ký và lưu trữ mẫu sản phẩm, mẫu giới hạn.
3. Phát hành Bản vẽ, BOM, tài liệu QMS và WIs cho các phòng ban liên quan và thu lại các tài liệu phiên bản cũ (tiếp nhận tài liệu gốc từ các phòng ban liên quan như RD,PE,QE,...)
4. Duy trì DMS (Hệ thống quản lý tài liệu);
5. Hỗ trợ QE về kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài;
6. Thực hiện kiểm toán thường xuyên, trực tiếp về hiệu quả của các tài liệu;
7. Các nhiệm vụ khác do Giám sát viên/Quản lý QA trực tiếp giao
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm Quản lý tài liệu liên của Phòng quản lý chất lượng của nhà máy sản xuất
Tại CÔNG TY TNHH AMPHENOL COMMUNICATION ELECTRONICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
thứ Bảy
Chỉ làm ca ngày
Thưởng tháng lương 13
Thử việc hưởng 100% lương
100% lương
Đóng BH từ thử việc, lương đóng BH >90% tổng lương
Đóng BH
>90% tổng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMPHENOL COMMUNICATION ELECTRONICS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI