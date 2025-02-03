Tuyển Quản lý Chi Nhánh Hà Nội – Công Ty TNHH LOTTE VINATRANS Global Logistics (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Đường YP 8 - 1, KCN Yên Phong, xã Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

1. Hàng ngày làm hệ thống nhập hàng nguyên vật liệu trên hệ thống SAP và WMS.

2. Làm lệch xuất hàng nguyên vật liệu vào line sản xuất.

3. Hàng ngày kiểm kê tồn kho để đảm bảo giao dịch nhập xuất nguyên vật liệu chính xác.

4. Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phản ảnh về việc cấp nguyên vật liệu cho sản xuất

5. Giám sát các hoạt động 5S hàng ngày để đảm bảo các tiêu chí quản lý kho.

6. Cuối tháng kiểm kê tháng, làm báo cáo tổng kết nhập xuất nguyên vật liệu

7. Các công việc khác tuân theo chỉ dẫn của cấp trên.

1. Nữ, có kinh nghiệm làm kho từ 2 năm trở lên.

2. Biết sử dụng hệ thống SAP, WMS (là một lợi thế)

3. Tuyển nhân viên thời vụ làm việc 6 tháng thay cho nhân lực nghỉ sinh - có thể gia hạn dài hạn tùy theo năng lực và nhu cầu công việc

QUYỀN LỢI

1. Lương, thưởng: cạnh tranh

2. Tham gia BHXH, quà ngày lễ, tết.

