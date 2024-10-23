Tuyển Quản lý Công ty TNHH Seojin Auto làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH Seojin Auto
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô J5, KCN Hoàn Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý khuôn, cải tiến các lỗi trên khuôn & sản phẩm
- Duy trì sự hoạt động của khuôn trong quá trình sản xuất
- Theo dõi, lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng khuôn định kỳ
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm/ Biết về khuôn CNC
- Biết sử dụng NX/ AutoCad
- Tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan
Tại Công ty TNHH Seojin Auto Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC
Thời gian làm việc từ T2-T7
Nghỉ 1 ngày/ tháng nguyên lương
Được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước, thử việc được đóng BH luôn.
Lương tháng thứ 13
Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp
Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu
Công việc ổn định và lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Seojin Auto
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
