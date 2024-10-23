Tuyển Quản lý Công ty TNHH Seojin Auto làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô J5, KCN Hoàn Sơn, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý khuôn, cải tiến các lỗi trên khuôn & sản phẩm

- Duy trì sự hoạt động của khuôn trong quá trình sản xuất

- Theo dõi, lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng khuôn định kỳ

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm/ Biết về khuôn CNC

- Biết sử dụng NX/ AutoCad

- Tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan

Tại Công ty TNHH Seojin Auto Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC

Thời gian làm việc từ T2-T7

Nghỉ 1 ngày/ tháng nguyên lương

Được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước, thử việc được đóng BH luôn.

Lương tháng thứ 13

Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp

Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Seojin Auto

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin